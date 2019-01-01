Як відновити права онлайн та скільки це буде коштувати
Сьогодні, 01:05
Якщо ви загубили водійські права або лише планує замовити їх, то можна це зробити онлайн і доволі дешево. Яка ціна водійського посвідчення та що потрібно мати.
У прес-службі МВС розповіли, що невдовзі в країні запрацює онлайн-сервіс, де можна буде легко замовити чи відновити загублене водійське посвідчення. Як розповідає заступник міністра Сергій Гончаров, водіям така функція обійдеться всього у 210 гривень та кілька хвилин, - пише Радіо Максимум.
Якщо ви загубили водійське посвідчення, то потрібно:
- Електронний засіб ідентифікації громадянина, який можна порівняти з даними в реєстрах
- Зайти в е-кабінет водія та зазначити, що документ втрачено
- Надати скан-копію меддовідки про відсутність протипоказань
- Обрати найзручніший для себе пункт видачі у переліку
- Заплатити 201 гривню
“І вам приходить повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час”, – додав Гончаров.
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У прес-службі МВС розповіли, що невдовзі в країні запрацює онлайн-сервіс, де можна буде легко замовити чи відновити загублене водійське посвідчення. Як розповідає заступник міністра Сергій Гончаров, водіям така функція обійдеться всього у 210 гривень та кілька хвилин, - пише Радіо Максимум.
Якщо ви загубили водійське посвідчення, то потрібно:
- Електронний засіб ідентифікації громадянина, який можна порівняти з даними в реєстрах
- Зайти в е-кабінет водія та зазначити, що документ втрачено
- Надати скан-копію меддовідки про відсутність протипоказань
- Обрати найзручніший для себе пункт видачі у переліку
- Заплатити 201 гривню
“І вам приходить повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час”, – додав Гончаров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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