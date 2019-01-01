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Як відновити права онлайн та скільки це буде коштувати

Як відновити права онлайн та скільки це буде коштувати
Якщо ви загубили водійські права або лише планує замовити їх, то можна це зробити онлайн і доволі дешево. Яка ціна водійського посвідчення та що потрібно мати.

У прес-службі МВС розповіли, що невдовзі в країні запрацює онлайн-сервіс, де можна буде легко замовити чи відновити загублене водійське посвідчення. Як розповідає заступник міністра Сергій Гончаров, водіям така функція обійдеться всього у 210 гривень та кілька хвилин, - пише Радіо Максимум.

Якщо ви загубили водійське посвідчення, то потрібно:

- Електронний засіб ідентифікації громадянина, який можна порівняти з даними в реєстрах
- Зайти в е-кабінет водія та зазначити, що документ втрачено
- Надати скан-копію меддовідки про відсутність протипоказань
- Обрати найзручніший для себе пункт видачі у переліку
- Заплатити 201 гривню

“І вам приходить повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час”, – додав Гончаров.

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Теги: права, онлайн, ціна
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