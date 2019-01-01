У страшній автотрощі на Волині за участі КамАЗа загинув чоловік
Сьогодні, 10:44
Повідомили деталі аварії, що сталася на автодорозі між населеними пунктами Зелене і Берестечко Горохівського району.
Про це ІА Волинські новини розповіли у поліції Волині.
Так, близько 17 години 5 грудня поблизу Берестечка, неподалік повороту до села Смолів, зіткнулися КамАЗ та ВАЗ. Внаслідок аварії загинув пасажир легковика, 49-річний житель району.
Водія легковика, якого затиснуло в авто, вирізали рятувальники, які виїжджали на місце події. Постраждалого госпіталізували до Горохівської міської лікарні.
Встановлюються обставини автопригоди. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ.
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Про це ІА Волинські новини розповіли у поліції Волині.
Так, близько 17 години 5 грудня поблизу Берестечка, неподалік повороту до села Смолів, зіткнулися КамАЗ та ВАЗ. Внаслідок аварії загинув пасажир легковика, 49-річний житель району.
Водія легковика, якого затиснуло в авто, вирізали рятувальники, які виїжджали на місце події. Постраждалого госпіталізували до Горохівської міської лікарні.
Встановлюються обставини автопригоди. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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