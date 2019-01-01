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У страшній автотрощі на Волині за участі КамАЗа загинув чоловік

У страшній автотрощі на Волині за участі КамАЗа загинув чоловік
Повідомили деталі аварії, що сталася на автодорозі між населеними пунктами Зелене і Берестечко Горохівського району.

Про це ІА Волинські новини розповіли у поліції Волині.

Так, близько 17 години 5 грудня поблизу Берестечка, неподалік повороту до села Смолів, зіткнулися КамАЗ та ВАЗ. Внаслідок аварії загинув пасажир легковика, 49-річний житель району.

Водія легковика, якого затиснуло в авто, вирізали рятувальники, які виїжджали на місце події. Постраждалого госпіталізували до Горохівської міської лікарні.

Встановлюються обставини автопригоди. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ.

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Теги: аварія, ДТП, Берестечко
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