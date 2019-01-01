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Влаштували сімейну штовханину просто неба: на Волині – соціальний експеримент

Влаштували сімейну штовханину просто неба: на Волині – соціальний експеримент
В центрі Шацька чоловік вчиняв насильство над дружиною.

Влаштувати умовну сімейну штовханину просто неба – це задум працівників відділу соціальних служб для сім’ї дітей та молоді територіального центру соціального обслуговування, інформує Район.Шацьк.

Так, працівники соціальної служби та правоохоронних органів хотіли простежити за реакцією інших людей, які стали свідками сімейної сварки. Більшість людей не намагалися вгамувати чоловіка, що штовхав, шарпав та словесно принижував свою дружину. Таку життєву ситуацію розіграли у трьох локаціях Шацька.

Більшість перехожих виявились байдужими. Чоловіки проходили повз і лише одна жінка намагалися втрутитися у ситуацію.


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Теги: експеримент, сімейне насильство, Шацьк
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