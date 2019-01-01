Лучанин, який продавав нарковмісні таблетки знайомій, отримав умовний термін





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє



Під час суду встановили, що обвинувачений, будучи на програмі лікування замісної терапії, 20 серпня отримав для власного вживання у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» один блістер із вмістом десяти таблеток, які містять у своєму складі наркотичний засіб метадон.



Під час проведення працівниками УПН ГУНП у Волинській області оперативної закупки він продав ці таблетки за півтори тисячі гривень.



Через місяць 24 вересня чоловік повторив злочин. Отримані для лікування у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» чотири таблетки, які містять метадон, він продав за 500 гривень.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він розповів, що наркотики його просила продавати знайома. Натомість він був змушений здійснювати злочини через скрутне матеріальне становище. У вчиненому щиро розкаявся.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді п’яти років позбавляння волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік займався продажем таблеток з вмістом наркотиків, які йому давали для лікування у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги».Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє "Волинські Новини" Під час суду встановили, що обвинувачений, будучи на програмі лікування замісної терапії, 20 серпня отримав для власного вживання у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» один блістер із вмістом десяти таблеток, які містять у своєму складі наркотичний засіб метадон.Під час проведення працівниками УПН ГУНП у Волинській області оперативної закупки він продав ці таблетки за півтори тисячі гривень.Через місяць 24 вересня чоловік повторив злочин. Отримані для лікування у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» чотири таблетки, які містять метадон, він продав за 500 гривень.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він розповів, що наркотики його просила продавати знайома. Натомість він був змушений здійснювати злочини через скрутне матеріальне становище. У вчиненому щиро розкаявся.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді п’яти років позбавляння волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

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