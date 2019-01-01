Лучанин, який продавав нарковмісні таблетки знайомій, отримав умовний термін
Сьогодні, 17:34
У Луцьку чоловік займався продажем таблеток з вмістом наркотиків, які йому давали для лікування у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги».
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє "Волинські Новини".
Під час суду встановили, що обвинувачений, будучи на програмі лікування замісної терапії, 20 серпня отримав для власного вживання у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» один блістер із вмістом десяти таблеток, які містять у своєму складі наркотичний засіб метадон.
Під час проведення працівниками УПН ГУНП у Волинській області оперативної закупки він продав ці таблетки за півтори тисячі гривень.
Через місяць 24 вересня чоловік повторив злочин. Отримані для лікування у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» чотири таблетки, які містять метадон, він продав за 500 гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він розповів, що наркотики його просила продавати знайома. Натомість він був змушений здійснювати злочини через скрутне матеріальне становище. У вчиненому щиро розкаявся.
Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді п’яти років позбавляння волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє "Волинські Новини".
Під час суду встановили, що обвинувачений, будучи на програмі лікування замісної терапії, 20 серпня отримав для власного вживання у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» один блістер із вмістом десяти таблеток, які містять у своєму складі наркотичний засіб метадон.
Під час проведення працівниками УПН ГУНП у Волинській області оперативної закупки він продав ці таблетки за півтори тисячі гривень.
Через місяць 24 вересня чоловік повторив злочин. Отримані для лікування у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» чотири таблетки, які містять метадон, він продав за 500 гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він розповів, що наркотики його просила продавати знайома. Натомість він був змушений здійснювати злочини через скрутне матеріальне становище. У вчиненому щиро розкаявся.
Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді п’яти років позбавляння волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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