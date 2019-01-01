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У Луцьку водій «Ford» на смерть збив чоловіка. ФОТО

У Луцьку водій «Ford» на смерть збив чоловіка. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув чоловік.

Аварія сталася 6 грудня, близько 20:30 на проспекті Грушевського, - пише Інформаційне агентство Волинські Новини.


Зі слів очевидців, чоловік вибіг на дорогу у невстановленому місці та потрапив під колеса автомобіля «Ford». Внаслідок отриманих травм, пішохід помер на місці. Водій автомобіля не постраждав.

На місці події працює «швидка» та поліція.
У Луцьку водій «Ford» на смерть збив чоловіка. ФОТО
У Луцьку водій «Ford» на смерть збив чоловіка. ФОТО
У Луцьку водій «Ford» на смерть збив чоловіка. ФОТО
У Луцьку водій «Ford» на смерть збив чоловіка. ФОТО
У Луцьку водій «Ford» на смерть збив чоловіка. ФОТО
У Луцьку водій «Ford» на смерть збив чоловіка. ФОТО
У Луцьку водій «Ford» на смерть збив чоловіка. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, смерть
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Коментарі 4
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Цей чоловік йшов по пішоходному переході!
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Бачиш там переход?
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Можливо варто писати:
"в результаті ДТП загинув пішохід", а??
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Переход там є 30метрів
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