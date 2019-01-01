вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Небезпечне запізнення: у Ковелі світлофор на залізничному переїзді спрацьовує після потяга. ВІДЕО

Небезпечне запізнення: у Ковелі світлофор на залізничному переїзді спрацьовує після потяга. ВІДЕО
На одному із залізничних переїздів у Ковелі - вийшов з ладу світлофор.

Про це користувачі повідомляють на сторінці КовельOnline у Facebook.

Йдеться про світлофор на залізничному переїзді по вулиці Левицького дорогою на село Мощену. Світлофор на переїзді спрацьовує з запізненням.

На відео, яке виклали користувачі, видно, що світлофор спрацьовує відразу після того, як переїзд проїжджає потяг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку чоловіка змусили прибирати забруднену дорогу. ФОТО
Сьогодні, 22:59
Небезпечне запізнення: у Ковелі світлофор на залізничному переїзді спрацьовує після потяга. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
Харчування дітей у садках Володимира-Волинського подорожчає
Сьогодні, 21:56
Поїзд «Ковель-Сарни» курсуватиме за новим маршуртом
Сьогодні, 21:18
Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020
Сьогодні, 20:42
Схожі новини
«Краса без обмежень»: особлива ковельчанка на конкурсі краси здобула титул «Міс Інтернет» «Краса без обмежень»: особлива ковельчанка на конкурсі краси здобула титул «Міс Інтернет»
30 листопад, 16:26
В «Укрзалізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят В «Укрзалізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят
29 листопад, 07:24
Засудженим волинської колонії показали фільм про Небесну сотню Засудженим волинської колонії показали фільм про Небесну сотню
23 листопад, 02:19
«Школа у смартфоні»: у селі на Волині дітей контролюють через девайси «Школа у смартфоні»: у селі на Волині дітей контролюють через девайси
19 листопад, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку чоловіка змусили прибирати забруднену дорогу. ФОТО
Сьогодні, 22:59
 0
Небезпечне запізнення: у Ковелі світлофор на залізничному переїзді спрацьовує після потяга. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
 0
Харчування дітей у садках Володимира-Волинського подорожчає
Сьогодні, 21:56
 0
Поїзд «Ковель-Сарни» курсуватиме за новим маршуртом
Сьогодні, 21:18
 0
Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020
Сьогодні, 20:42
 0
Медіа
відео
1/8