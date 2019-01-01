Небезпечне запізнення: у Ковелі світлофор на залізничному переїзді спрацьовує після потяга. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
На одному із залізничних переїздів у Ковелі - вийшов з ладу світлофор.
Про це користувачі повідомляють на сторінці КовельOnline у Facebook.
Йдеться про світлофор на залізничному переїзді по вулиці Левицького дорогою на село Мощену. Світлофор на переїзді спрацьовує з запізненням.
На відео, яке виклали користувачі, видно, що світлофор спрацьовує відразу після того, як переїзд проїжджає потяг.
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Про це користувачі повідомляють на сторінці КовельOnline у Facebook.
Йдеться про світлофор на залізничному переїзді по вулиці Левицького дорогою на село Мощену. Світлофор на переїзді спрацьовує з запізненням.
На відео, яке виклали користувачі, видно, що світлофор спрацьовує відразу після того, як переїзд проїжджає потяг.
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