Небезпечне запізнення: у Ковелі світлофор на залізничному переїзді спрацьовує після потяга. ВІДЕО





Про це користувачі повідомляють на сторінці КовельOnline у Facebook.



Йдеться про світлофор на залізничному переїзді по вулиці Левицького дорогою на село Мощену. Світлофор на переїзді спрацьовує з запізненням.



На відео, яке виклали користувачі, видно, що світлофор спрацьовує відразу після того, як переїзд проїжджає потяг.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одному із залізничних переїздів у Ковелі - вийшов з ладу світлофор.Про це користувачі повідомляють на сторінці КовельOnline у Facebook.Йдеться про світлофор на залізничному переїзді по вулиці Левицького дорогою на село Мощену. Світлофор на переїзді спрацьовує з запізненням.На відео, яке виклали користувачі, видно, що світлофор спрацьовує відразу після того, як переїзд проїжджає потяг.

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