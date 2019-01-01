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Зеленський оголосив траур за загиблими в Одесі

Зеленський оголосив траур за загиблими в Одесі
В той час, як кількість загиблих при пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 8 осіб, Президент Володимир Зеленський оголосив національний траур.

Про це йдеться в указі №892/2019 від 7 грудня, - повідомляє видання Українські новини.

"Станом на вечір суботи страшна пожежа в Одесі забрала життя восьми українців. У лікарні від одержаних під час ліквідації пожежі травм помер рятувальник Сергій Шатохін. Доля ще десяти людей досі невідома. Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національної жалоби за загиблими в Одесі. Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо галасливі свята і гуляння", - повідомив Зеленський в Facebook.

У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельне пожежі на Троїцькій.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

Станом на 7 грудня, встановлені особи трьох із семи загиблих при пожежі: 16-річної Ксенії Бабенко (вона померла в лікарні), викладача математики і інформатики 43-річної Ганни Бортюк, секретаря коледжу 56-річної Марини Коваль. Восьма жертва пожежі - рятувальник Сергій Шатохін, який помер у лікарні від отриманих травм через три дні після пожежі.

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Теги: Одеса, траур
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