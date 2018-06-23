Грузину, який зі спільниками на Волині побив жінок і пограбував будинок, можуть дати 15 років тюрми
Сьогодні, 12:41
26-річного громадянина Республіки Грузія можуть заґратувати на 15 років за розбій на Волині.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокуратура Волинської області оскаржить вирок Нововолинського міського суду, яким 26-річному громадянину Республіки Грузія, визнаному винним у незаконному поводженні зі зброєю та розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, спрямованому на заволодіння майном у особливо великих розмірах, призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Над ранок 23 березня 2017 року молодик зі ще двома особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, прихопивши з собою усе необхідне для вчинення злочину, розбили вікно у будинку в селі Морозовичі Іваничівського району, проникли у помешкання й напали на двох жінок, які там перебували.
Побивши й зв’язавши їх скотчем, нападники виламали зі стіни сейф, заволоділи грішми й ювелірними виробами на суму майже 1,5 мільйона гривень та втекли.
Наприкінці квітня 2017 року молодика затримали правоохоронці на Харківщині, вилучивши у нього при цьому пістолет Макарова з набоями. Відтоді він перебуває під вартою.
Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на призначенні йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Один зі спільників нападника перебуває в розшуку, особу іншого встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокуратура Волинської області оскаржить вирок Нововолинського міського суду, яким 26-річному громадянину Республіки Грузія, визнаному винним у незаконному поводженні зі зброєю та розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, спрямованому на заволодіння майном у особливо великих розмірах, призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Над ранок 23 березня 2017 року молодик зі ще двома особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, прихопивши з собою усе необхідне для вчинення злочину, розбили вікно у будинку в селі Морозовичі Іваничівського району, проникли у помешкання й напали на двох жінок, які там перебували.
Побивши й зв’язавши їх скотчем, нападники виламали зі стіни сейф, заволоділи грішми й ювелірними виробами на суму майже 1,5 мільйона гривень та втекли.
Наприкінці квітня 2017 року молодика затримали правоохоронці на Харківщині, вилучивши у нього при цьому пістолет Макарова з набоями. Відтоді він перебуває під вартою.
Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на призначенні йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Один зі спільників нападника перебуває в розшуку, особу іншого встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО
Сьогодні, 12:46
Грузину, який зі спільниками на Волині побив жінок і пограбував будинок, можуть дати 15 років тюрми
Сьогодні, 12:41
Біля Старого ринку у Луцьку демонтували знак автобусної зупинки
Сьогодні, 12:27