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Грузину, який зі спільниками на Волині побив жінок і пограбував будинок, можуть дати 15 років тюрми

Грузину, який зі спільниками на Волині побив жінок і пограбував будинок, можуть дати 15 років тюрми
26-річного громадянина Республіки Грузія можуть заґратувати на 15 років за розбій на Волині.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокуратура Волинської області оскаржить вирок Нововолинського міського суду, яким 26-річному громадянину Республіки Грузія, визнаному винним у незаконному поводженні зі зброєю та розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, спрямованому на заволодіння майном у особливо великих розмірах, призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Над ранок 23 березня 2017 року молодик зі ще двома особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, прихопивши з собою усе необхідне для вчинення злочину, розбили вікно у будинку в селі Морозовичі Іваничівського району, проникли у помешкання й напали на двох жінок, які там перебували.

Побивши й зв’язавши їх скотчем, нападники виламали зі стіни сейф, заволоділи грішми й ювелірними виробами на суму майже 1,5 мільйона гривень та втекли.

Наприкінці квітня 2017 року молодика затримали правоохоронці на Харківщині, вилучивши у нього при цьому пістолет Макарова з набоями. Відтоді він перебуває під вартою.

Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на призначенні йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Один зі спільників нападника перебуває в розшуку, особу іншого встановлюють.

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Теги: розбій, грузин, суд
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