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Померла солістка легендарного гурту Roxette

Померла солістка легендарного гурту Roxette
10 грудня світ сколихнула несподівана новина: померла знаменита співачка Марі Фредрікссон, яка очолювала гурт Roxette.

На час смерті артистці було 61, пише 24 канал.

За словами представників колективу, Марі Фредрікссон померла 9 грудня після лікування. Яка недуга призвела до смерті знаменитої артистки – її представники не розголошують.

"Ми з великим сумом мусимо оголосити, що однієї з наших найбільших і найулюбленіших співачок немає. Марі Фредрікссон померла вранці 9 грудня внаслідок попередньої хвороби", – написав у мережі менеджер Марі Дімберг.

На новину про смерть артистки відреагував музикант колективу Roxette, який зазначив, що все відтепер різко змінилось та не буде, як колись. Водночас родичі Марі Фредрікссон відмовляються від будь-яких коментарів.


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Теги: Roxette, смерть
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