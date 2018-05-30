Екскомандир волинської бригади став командувачем військ ОК «Північ»
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Генерал-майор Валерій Залужний став новим командувачем військ оперативного командування «Північ».
До виконання своїх обов`язків Валерій Залужний приступив у понеділок, 9 грудня, - пише АрміяInform.
Представив особовому складу Чернігівського гарнізону нового командувача військ командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський.
«Для мене честь очолювати одне з кращих оперативних командувань Збройних Сил України», – відзначив генерал-майор Валерій Залужний.
Офіцери оперативного командування «Північ» раді такому призначенню: «Вселяє оптимізм те, що саме генерал Залужний очолить наше командування. Знаємо його по фронту, часто стикалися в районі бойових дій і маємо позитивний досвід виконання задач під його командуванням».
Як відомо, Валерій Залужний з 2009 по 2012 роки був командиром 51-ї окремої механізованої бригади.
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До виконання своїх обов`язків Валерій Залужний приступив у понеділок, 9 грудня, - пише АрміяInform.
Представив особовому складу Чернігівського гарнізону нового командувача військ командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський.
«Для мене честь очолювати одне з кращих оперативних командувань Збройних Сил України», – відзначив генерал-майор Валерій Залужний.
Офіцери оперативного командування «Північ» раді такому призначенню: «Вселяє оптимізм те, що саме генерал Залужний очолить наше командування. Знаємо його по фронту, часто стикалися в районі бойових дій і маємо позитивний досвід виконання задач під його командуванням».
Як відомо, Валерій Залужний з 2009 по 2012 роки був командиром 51-ї окремої механізованої бригади.
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