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На Волині викрили серійного грабіжника з іншої області

На Волині викрили серійного грабіжника з іншої області
На Волині поліцейські викрили на грабежах і крадіжці 49-річного жителя Чернівецької області.

У лютому цього року чоловік вирвав із рук 79-річної пенсіонерки гаманець із майже 20 тис. грн. заощаджень і втік. Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження, - пише ГУНП у Волинській області.

Згодом поліцейські встановили, що грабіж скоїв 49-річний житель Чернівецької області. Також правоохоронці обґрунтовано його підозрюють у причетності щонайменше до чотирьох грабежів і крадіжки.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні чотирьох кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та одного кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.


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Теги: грабіжник, Волинь
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