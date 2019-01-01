На Волині викрили серійного грабіжника з іншої області

На Волині поліцейські викрили на грабежах і крадіжці 49-річного жителя Чернівецької області.У лютому цього року чоловік вирвав із рук 79-річної пенсіонерки гаманець із майже 20 тис. грн. заощаджень і втік. Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження, - пише ГУНП у Волинській області.Згодом поліцейські встановили, що грабіж скоїв 49-річний житель Чернівецької області. Також правоохоронці обґрунтовано його підозрюють у причетності щонайменше до чотирьох грабежів і крадіжки.Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні чотирьох кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та одного кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Досудове розслідування триває.