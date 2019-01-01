У селищі на Волині у кота виявили сказ





Про це повідомляє

Лікарі-епідеміологи лабораторного центру оперативно провели профілактичні заходи, в першу чергу щодо виявлення контактних осіб з хворим на сказ котом та їх скерування до лікувальної установи для отримання профілактичного лікування.



В ході епідрозслідування встановили, що 11 листопада поточного року у жінки з смт. Маневичі занедужав власний кіт. У районній ветлікарні у тварини запідозрили ринофарингіт та призначили відповідне лікування. На 4 добу стан погіршився: кицька постійно нявчала, відмовлялася від їжі та води і господиня випустила тварину на двір. При спробі покликати тварину, остання не реагувала.



На 12 добу тварину знайшли мертвою у підвалі будинку. У лабораторії підтвердили у кота сказ. Ускладнює епідситуацію той факт, що домашні тварини з цього будинку (у т.ч. згаданий вище кіт), не щеплені проти сказу.



Встановили, що контактували з котом 3 осіб, всі вони скеровані до лікувальної установи, де їм призначено курс профілактичного антирабічного лікування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області зареєстрували випадок сказу кота у селищі міського типу Маневичі.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Лікарі-епідеміологи лабораторного центру оперативно провели профілактичні заходи, в першу чергу щодо виявлення контактних осіб з хворим на сказ котом та їх скерування до лікувальної установи для отримання профілактичного лікування.В ході епідрозслідування встановили, що 11 листопада поточного року у жінки з смт. Маневичі занедужав власний кіт. У районній ветлікарні у тварини запідозрили ринофарингіт та призначили відповідне лікування. На 4 добу стан погіршився: кицька постійно нявчала, відмовлялася від їжі та води і господиня випустила тварину на двір. При спробі покликати тварину, остання не реагувала.На 12 добу тварину знайшли мертвою у підвалі будинку. У лабораторії підтвердили у кота сказ. Ускладнює епідситуацію той факт, що домашні тварини з цього будинку (у т.ч. згаданий вище кіт), не щеплені проти сказу.Встановили, що контактували з котом 3 осіб, всі вони скеровані до лікувальної установи, де їм призначено курс профілактичного антирабічного лікування.

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