вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині у кота виявили сказ

У селищі на Волині у кота виявили сказ
У Волинській області зареєстрували випадок сказу кота у селищі міського типу Маневичі.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Лікарі-епідеміологи лабораторного центру оперативно провели профілактичні заходи, в першу чергу щодо виявлення контактних осіб з хворим на сказ котом та їх скерування до лікувальної установи для отримання профілактичного лікування.

В ході епідрозслідування встановили, що 11 листопада поточного року у жінки з смт. Маневичі занедужав власний кіт. У районній ветлікарні у тварини запідозрили ринофарингіт та призначили відповідне лікування. На 4 добу стан погіршився: кицька постійно нявчала, відмовлялася від їжі та води і господиня випустила тварину на двір. При спробі покликати тварину, остання не реагувала.

На 12 добу тварину знайшли мертвою у підвалі будинку. У лабораторії підтвердили у кота сказ. Ускладнює епідситуацію той факт, що домашні тварини з цього будинку (у т.ч. згаданий вище кіт), не щеплені проти сказу.

Встановили, що контактували з котом 3 осіб, всі вони скеровані до лікувальної установи, де їм призначено курс профілактичного антирабічного лікування.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сказ кота, Маневичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На узбіччі міжнародної траси знайшли зниклого на Волині чоловіка
Сьогодні, 12:51
У Луцьку із лабораторії викрали оргтехніку
Сьогодні, 12:34
У селищі на Волині у кота виявили сказ
Сьогодні, 12:30
Житловий тренд: чи потрібні лучанам «розумні» квартири*
Сьогодні, 12:15
Знайшли водія, який збив на смерть 22-річного велосипедиста під Луцьком
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
Вперше у районі на Волині створили комунальне підприємство для перевезення пасажирів Вперше у районі на Волині створили комунальне підприємство для перевезення пасажирів
04 грудень, 15:02
На Волині збудують новий комплекс для туристів На Волині збудують новий комплекс для туристів
04 грудень, 07:32
На Волині п'яний 59-річний чоловік «замінував» пенсійний фонд На Волині п'яний 59-річний чоловік «замінував» пенсійний фонд
28 листопад, 16:45
На Волині 20-річний хлопець виніс з будинку ювелірні вироби На Волині 20-річний хлопець виніс з будинку ювелірні вироби
06 листопад, 19:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на двох вулицях на 3-й день з'явилася вода та тепло
Сьогодні, 13:15
 0
У Мінсоцполітики заявляють, що змінювати форму отримання субсидії можна буде в будь-який момент
Сьогодні, 13:01
 0
На узбіччі міжнародної траси знайшли зниклого на Волині чоловіка
Сьогодні, 12:51
 0
У Луцьку із лабораторії викрали оргтехніку
Сьогодні, 12:34
 0
У селищі на Волині у кота виявили сказ
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8