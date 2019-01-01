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Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі

Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі
Факт незаконної рубки лісу виявили на Любешівщині. Наразі слідчо-оперативна група встановлює деталі та обставини події.

Лісова охорона спільно з групою оперативного реагування знайшли деревину сьогодні, 13 грудня, вранці, - повідомляють у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.

Триває розслідування факту самовільної порубки деревини у Березичівському лісницті ДП СЛАП «Любешівагроліс».

За слідами вдалося встановити місцезнаходження лісопродукції – порушники встигли доставити її на приватну пилораму у селі Березичі.

Сума завданих збитків при цьому становить 52 тисячі гривень, що передбачає кримінальну відповідальність.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: крадена деревина, лісівники, Волинь, пилорама
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