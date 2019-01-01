Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі





Лісова охорона спільно з групою оперативного реагування знайшли деревину сьогодні, 13 грудня, вранці, - повідомляють у пресслужбі



Триває розслідування факту самовільної порубки деревини у Березичівському лісницті ДП СЛАП «Любешівагроліс».



За слідами вдалося встановити місцезнаходження лісопродукції – порушники встигли доставити її на приватну пилораму у селі Березичі.



Сума завданих збитків при цьому становить 52 тисячі гривень, що передбачає кримінальну відповідальність.



Головне фото - ілюстративне.



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