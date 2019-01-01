Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі
Сьогодні, 17:40
Факт незаконної рубки лісу виявили на Любешівщині. Наразі слідчо-оперативна група встановлює деталі та обставини події.
Лісова охорона спільно з групою оперативного реагування знайшли деревину сьогодні, 13 грудня, вранці, - повідомляють у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.
Триває розслідування факту самовільної порубки деревини у Березичівському лісницті ДП СЛАП «Любешівагроліс».
За слідами вдалося встановити місцезнаходження лісопродукції – порушники встигли доставити її на приватну пилораму у селі Березичі.
Сума завданих збитків при цьому становить 52 тисячі гривень, що передбачає кримінальну відповідальність.
Головне фото - ілюстративне.
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Лісова охорона спільно з групою оперативного реагування знайшли деревину сьогодні, 13 грудня, вранці, - повідомляють у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.
Триває розслідування факту самовільної порубки деревини у Березичівському лісницті ДП СЛАП «Любешівагроліс».
За слідами вдалося встановити місцезнаходження лісопродукції – порушники встигли доставити її на приватну пилораму у селі Березичі.
Сума завданих збитків при цьому становить 52 тисячі гривень, що передбачає кримінальну відповідальність.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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