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У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами

У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами
В ЗОШ І-ІІІ ступенів села Пульмо відбувся благодійний ярмарок.

Світлини з акції опублікували на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Організатори пишуть, що у п'ятницю, 23 грудня, у школі було весело, гамірно, яскраво та дуже смачно. А все тому, що напередодні Дня святого Миколая стало доброю традицією проводити благодійні ярмарки.

Учні, вчителі, батьки стали активними учасниками заходу. Усі старанно готувались, випікали самостійно або із батьками щось смачненьке та особливе.

«Захід видався цікавим та різноманітним, багатим на маленькі кулінарні шедеври.

Та це було не єдиною нашою метою, адже кошти, зароблені з продажу солодощів, підуть на придбання подарунків для дітей з обмеженими можливостями.

Щиро усім дякуємо!!!» – йдеться у дописі.


У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами
У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами
У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами
У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами
У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами
У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами
У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами


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Теги: ярмарок, благодійність, пульмо
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