Завтра, 16 грудня, не буде світла на декількох луцьких вулицях
Сьогодні, 19:00
У понеділок, 16 грудня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за декількома адресами у Луцьку.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде на вулицях Затишна, Княжна, Слов’янська, Ясна та Новочерчицька (частково).
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у ПрАТ “Волиньобленерго”.
Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде на вулицях Затишна, Княжна, Слов’янська, Ясна та Новочерчицька (частково).
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у ПрАТ “Волиньобленерго”.
Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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