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Завтра, 16 грудня, не буде світла на декількох луцьких вулицях

Завтра, 16 грудня, не буде світла на декількох луцьких вулицях
У понеділок, 16 грудня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за декількома адресами у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, світла не буде на вулицях Затишна, Княжна, Слов’янська, Ясна та Новочерчицька (частково).

"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у ПрАТ “Волиньобленерго”.





Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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