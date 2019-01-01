Завтра, 16 грудня, не буде світла на декількох луцьких вулицях





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, світла не буде на вулицях Затишна, Княжна, Слов’янська, Ясна та Новочерчицька (частково).



"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у ПрАТ “Волиньобленерго”.











Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 16 грудня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за декількома адресами у Луцьку.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, світла не буде на вулицях Затишна, Княжна, Слов’янська, Ясна та Новочерчицька (частково)."Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у ПрАТ “Волиньобленерго”.Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”

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