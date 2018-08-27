Україна піднялася в рейтингу ефективності боротьби зі змінами клімату





Про це сказано у звіті NewClimate Institute, Germanwatch та Climate Action Network, -



Україна увійшла до групи держав із високим показником ефективності. Вона отримала 60,09 балів зі 100. Торік наша країна посідала 18 місце.



Зокрема, у звіті позитивно оцінили створення Міністерства енергетики та охорони довкілля – експерти розцінили це як потенціал до покращення кліматичної політики країни.



Поруч з Україною в рейтингу розмістилися Швейцарія та Франція.



Цього року в рейтингу немає лідерів, оскільки жодна з країн не зробила достатньо для запобігання змінам клімату.



Так, четверте місце посіла Швеція з 76,28 балами, п'яте – Данія з 71,14 балами, а шосте – Марокко з 70,63 балами.



Антилідерами рейтингу стали США та Саудівська Аравія – на 61 та 60 місці відповідно.



Оцінка країни складається з обсягу викидів парникових газів, рівня розвитку відновлюваної енергетики, рівня споживання електроенергії, загальних запасів первинної енергії, загальної зовнішньої та внутрішньої політики у сфері протидії змінам клімату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна посіла 17 місце серед 58 країн світу за індексом ефективності в боротьби зі змінами клімату-2020. Торік наша країна була 18-тою в рейтингуПро це сказано у звіті NewClimate Institute, Germanwatch та Climate Action Network, - пише mind.ua.Україна увійшла до групи держав із високим показником ефективності. Вона отримала 60,09 балів зі 100. Торік наша країна посідала 18 місце.Зокрема, у звіті позитивно оцінили створення Міністерства енергетики та охорони довкілля – експерти розцінили це як потенціал до покращення кліматичної політики країни.Поруч з Україною в рейтингу розмістилися Швейцарія та Франція.Цього року в рейтингу немає лідерів, оскільки жодна з країн не зробила достатньо для запобігання змінам клімату.Так, четверте місце посіла Швеція з 76,28 балами, п'яте – Данія з 71,14 балами, а шосте – Марокко з 70,63 балами.Антилідерами рейтингу стали США та Саудівська Аравія – на 61 та 60 місці відповідно.Оцінка країни складається з обсягу викидів парникових газів, рівня розвитку відновлюваної енергетики, рівня споживання електроенергії, загальних запасів первинної енергії, загальної зовнішньої та внутрішньої політики у сфері протидії змінам клімату.

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