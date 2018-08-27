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Україна піднялася в рейтингу ефективності боротьби зі змінами клімату

Україна піднялася в рейтингу ефективності боротьби зі змінами клімату
Україна посіла 17 місце серед 58 країн світу за індексом ефективності в боротьби зі змінами клімату-2020. Торік наша країна була 18-тою в рейтингу

Про це сказано у звіті NewClimate Institute, Germanwatch та Climate Action Network, - пише mind.ua.

Україна увійшла до групи держав із високим показником ефективності. Вона отримала 60,09 балів зі 100. Торік наша країна посідала 18 місце.

Зокрема, у звіті позитивно оцінили створення Міністерства енергетики та охорони довкілля – експерти розцінили це як потенціал до покращення кліматичної політики країни.

Поруч з Україною в рейтингу розмістилися Швейцарія та Франція.

Цього року в рейтингу немає лідерів, оскільки жодна з країн не зробила достатньо для запобігання змінам клімату.

Так, четверте місце посіла Швеція з 76,28 балами, п'яте – Данія з 71,14 балами, а шосте – Марокко з 70,63 балами.

Антилідерами рейтингу стали США та Саудівська Аравія – на 61 та 60 місці відповідно.

Оцінка країни складається з обсягу викидів парникових газів, рівня розвитку відновлюваної енергетики, рівня споживання електроенергії, загальних запасів первинної енергії, загальної зовнішньої та внутрішньої політики у сфері протидії змінам клімату.

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Теги: екологія, україна, рейтинг
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