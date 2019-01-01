Волинянин – срібний призер Чемпіонату світу з бойового самбо

Іван Пасич із села Деревок Любешівського району у складі збірної України взяв участь у Чемпіонаті світу з бойового самбо і знову поповнив скарбничку своїх досягнень.



Змагання відбувалися цими вихідними, - пише газета



Бої видалися запеклими, адже участь у суперництві брали найсильніші спортсмени із тридцяти країн світу. У результаті ж Іван Пасич, який тренується в СК «Воїн», у своїй ваговій і віковій категорії виборов два других місця, ставши «срібним» призером Чемпіонату світу.



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А загалом збірна України з бойового самбо зайняла перше командне місце у цьому чемпіонаті світу у вікових категоріях дорослих та юнаків.





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