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Волинська громада, у якої дотла згорів храм, розпочала звершення постійних богослужінь у новій церкві. ФОТО

Волинська громада, у якої дотла згорів храм, розпочала звершення постійних богослужінь у новій церкві. ФОТО
У Камені-Каширському розпочалися постійні богослужіння у нижньому приділі Свято-Іллінського храму

16 грудня перед початком Вечірнього богослужіння на честь святої великомучениці Варвари в нижньому приділі Свято-Іллінського храму Каменя-Каширського з благословення Високопреосвященнішого Нафанаїла архієпископа Волинського і Луцького звершили Водосвятний молебень, - повідомляє сайт Камінь-Каширського благочиння.

Настоятель храму протоієрей Стефан окропив свяченою водою церковне приміщення, в котрому з цього часу розпочинається звершення постійних богослужінь.

Служіння святкової всенічної очолив клірик храму протоієрей Владислав.

Чин освячення закладного каменя в основу нового храму звершили 17-го червня 2019 року, в День Святого Духа. Першу Божественну Літургію в нижньому приділі відслужили 2-го серпня 2019 року, в день вшанування пам’яті святого пророка Іллі.

Нагадаємо, попередній храм цієї громади повністю згорів у 2015 році.
Волинська громада, у якої дотла згорів храм, розпочала звершення постійних богослужінь у новій церкві. ФОТО
Волинська громада, у якої дотла згорів храм, розпочала звершення постійних богослужінь у новій церкві. ФОТО
Волинська громада, у якої дотла згорів храм, розпочала звершення постійних богослужінь у новій церкві. ФОТО
Волинська громада, у якої дотла згорів храм, розпочала звершення постійних богослужінь у новій церкві. ФОТО
Волинська громада, у якої дотла згорів храм, розпочала звершення постійних богослужінь у новій церкві. ФОТО
Волинська громада, у якої дотла згорів храм, розпочала звершення постійних богослужінь у новій церкві. ФОТО

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Теги: УПЦ, Камінь-Каширський
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