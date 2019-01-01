Волинська громада, у якої дотла згорів храм, розпочала звершення постійних богослужінь у новій церкві. ФОТО
Сьогодні, 05:16
У Камені-Каширському розпочалися постійні богослужіння у нижньому приділі Свято-Іллінського храму
16 грудня перед початком Вечірнього богослужіння на честь святої великомучениці Варвари в нижньому приділі Свято-Іллінського храму Каменя-Каширського з благословення Високопреосвященнішого Нафанаїла архієпископа Волинського і Луцького звершили Водосвятний молебень, - повідомляє сайт Камінь-Каширського благочиння.
Настоятель храму протоієрей Стефан окропив свяченою водою церковне приміщення, в котрому з цього часу розпочинається звершення постійних богослужінь.
Служіння святкової всенічної очолив клірик храму протоієрей Владислав.
Чин освячення закладного каменя в основу нового храму звершили 17-го червня 2019 року, в День Святого Духа. Першу Божественну Літургію в нижньому приділі відслужили 2-го серпня 2019 року, в день вшанування пам’яті святого пророка Іллі.
Нагадаємо, попередній храм цієї громади повністю згорів у 2015 році.
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16 грудня перед початком Вечірнього богослужіння на честь святої великомучениці Варвари в нижньому приділі Свято-Іллінського храму Каменя-Каширського з благословення Високопреосвященнішого Нафанаїла архієпископа Волинського і Луцького звершили Водосвятний молебень, - повідомляє сайт Камінь-Каширського благочиння.
Настоятель храму протоієрей Стефан окропив свяченою водою церковне приміщення, в котрому з цього часу розпочинається звершення постійних богослужінь.
Служіння святкової всенічної очолив клірик храму протоієрей Владислав.
Чин освячення закладного каменя в основу нового храму звершили 17-го червня 2019 року, в День Святого Духа. Першу Божественну Літургію в нижньому приділі відслужили 2-го серпня 2019 року, в день вшанування пам’яті святого пророка Іллі.
Нагадаємо, попередній храм цієї громади повністю згорів у 2015 році.
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