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На Волині невідомі вбили лося і залишили серед лісу

На Волині невідомі вбили лося і залишили серед лісу
Під час рейду 15 грудня в мисливських угіддях лісу неподалік села Башова Рожищенського району виявили труп лося.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекції у Волинській області.

Інформують, що труп тварини знайшли в урочищі «Моново» на території лісового масиву ДП ДГ «Перше травня» (квартал № 4). Про це повідомили правоохоронні органи.

Поліцейські та працівники ветеринарної служби виявили у верхній частині над хребтом зі сторони лопатки проникаючий отвір, орієнтовним діаметром біля 2 сантиметрів.

У зв’язку з тим, що туша лося мала їдкий (трупний), неприємний запах, прийняли рішення про її утилізацію.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для виявлення винних осіб.

Наголошують, що полювати на лося заборонене відповідно до законодавства. Полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Фото ілюстративне

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Теги: лось, труп, Волинь, Червона
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Коментарі 1
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Шкода лося. А журналісти навіть не знають,як він виглядає,бо в статтю впіндюрили фото оленя.
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