На Волині невідомі вбили лося і залишили серед лісу

Під час рейду 15 грудня в мисливських угіддях лісу неподалік села Башова Рожищенського району виявили труп лося.Про це повідомляє Державна екологічна інспекції у Волинській області.Інформують, що труп тварини знайшли в урочищі «Моново» на території лісового масиву ДП ДГ «Перше травня» (квартал № 4). Про це повідомили правоохоронні органи.Поліцейські та працівники ветеринарної служби виявили у верхній частині над хребтом зі сторони лопатки проникаючий отвір, орієнтовним діаметром біля 2 сантиметрів.У зв’язку з тим, що туша лося мала їдкий (трупний), неприємний запах, прийняли рішення про її утилізацію.Наразі тривають слідчо-оперативні дії для виявлення винних осіб.Наголошують, що полювати на лося заборонене відповідно до законодавства. Полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.