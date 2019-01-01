вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затримали мотоцикліста, який ганяв містом

На Волині затримали мотоцикліста, який ганяв містом
На вулиці Незалежності у Рожищі зафіксували мотоцикліста, який рухався із великою швидкістю.

Він промчав вулицею 17 грудня у обідню пору. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

За словами правоохоронців, до них надійшла інформація про правопорушення, вчинене мотоциклістом. Поліцейським вдалося оперативно встановити особу водія мотоцикла. Ним виявився житель селища Дубище Рожищенського району.

Оскільки перевищення швидкості не було зафіксоване відповідними пристроями, порушника, на жаль, не вдасться притягнути до відповідальності. Однак поліцейські провели з ним виховну бесіду.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мотоцикліст, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки у Луцьку платитимуть за харчування у дитсадках та хто у школі їстиме безкоштовно
Сьогодні, 13:03
На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 12:52
На Волині затримали мотоцикліста, який ганяв містом
Сьогодні, 12:30
Стентування у критичних випадках буде для волинян безкоштовним
Сьогодні, 12:17
Луцькі лікарі провели операцію із повною зупинкою серця на 2 години. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Молодий волинянин на мотоциклі врізався в позашляховик Молодий волинянин на мотоциклі врізався в позашляховик
05 вересень, 10:30
З'явилося відео аварії на Волині, в якій мотоцикліст вскочив під автівку. 18+ З'явилося відео аварії на Волині, в якій мотоцикліст вскочив під автівку. 18+
09 липень, 17:30
На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні
08 липень, 12:02
На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей На Волині п'яний мотоцикліст збив двох маленьких дітей
13 травень, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали ймовірну причину пожежі у Ківерцях на «бляхарні». ВІДЕО
Сьогодні, 14:22
 0
Захоплюється танцями і співами: донька Героя очікує сюрпризів на день народження
Сьогодні, 14:17
 0
У Польщі затримали двох українців, які нелегально таксували
Сьогодні, 13:43
 0
Інвестор має мати провідника, – голова федерації роботодавців про ініціативу лучан
Сьогодні, 13:35
 0
Рада остаточно зняла недоторканність з нардепів
Сьогодні, 13:23
 0
Медіа
відео
1/8