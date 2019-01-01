На Волині затримали мотоцикліста, який ганяв містом





Він промчав вулицею 17 грудня у обідню пору. Про це



За словами правоохоронців, до них надійшла інформація про правопорушення, вчинене мотоциклістом. Поліцейським вдалося оперативно встановити особу водія мотоцикла. Ним виявився житель селища Дубище Рожищенського району.



Оскільки перевищення швидкості не було зафіксоване відповідними пристроями, порушника, на жаль, не вдасться притягнути до відповідальності. Однак поліцейські провели з ним виховну бесіду.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Незалежності у Рожищі зафіксували мотоцикліста, який рухався із великою швидкістю.Він промчав вулицею 17 грудня у обідню пору. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.За словами правоохоронців, до них надійшла інформація про правопорушення, вчинене мотоциклістом. Поліцейським вдалося оперативно встановити особу водія мотоцикла. Ним виявився житель селища Дубище Рожищенського району.Оскільки перевищення швидкості не було зафіксоване відповідними пристроями, порушника, на жаль, не вдасться притягнути до відповідальності. Однак поліцейські провели з ним виховну бесіду.

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