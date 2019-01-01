Прокуратура заявила про безпідставне затримання людей поліцейськими Волині

Прокуратура вимагає в органів поліції усунути порушення законодавства при доставленні та адміністративному затриманні громадян.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.З'ясували, що упродовж 10 місяців 2019 року у зв’язку з вчиненням правопорушень, органи поліції Волині адміністративно затримали та доставили до відділів і відділень поліції 797 осіб.При цьому поліцейські допустили 7 випадків безпідставного затримання громадян, стосовно яких адміністративні справи закрито за відсутності складів правопорушення, та 3 факти безпідставного доставлення порушників до приміщень поліції при наявності можливості скласти протоколи про адміністративні правопорушення на місці їх вчинення.Непоодинокими в роботі органів поліції в області є випадки не оформлення матеріалів про адміністративне затримання правопорушників (встановлено 112 таких фактів), не направлення до судів матеріалів адміністративних справ для розгляду їх по суті, унаслідок чого порушники уникають передбаченої законом відповідальності (4 факти), проведення особистого огляду, огляду та вилучення речей і документів затриманих осіб за відсутності визначеної законодавством кількості понятих (також 4 факти).У порушення вимог закону поліцейські іноді не повідомляють негайно Волинський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про факти затримання громадян (виявлено 8 таких фактів).Під час перевірки виявлено також порушення при складанні протоколів про адміністративне затримання.Зауважують, що жодного з цих порушень не виявили перевірки, які проводило Головне управління Національної поліції в області у своїх відділах та відділеннях у порядку відомчого контролю.За наслідками перевірки прокурором Волинської області внесено вказівку начальнику ГУ НП в області з вимогою негайно вжити заходів до усунення виявлених порушень, не допускати їх у подальшому та притягнути до дисциплінарної відповідальності винних службових осіб.