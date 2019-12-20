«На Волині не буде жодних схем, пов'язаних із незаконним гральним бізнесом!» – головний прокурор області





Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року №1325-р про протидію гральному бізнесу виключено можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей, - пресслужба прокуратури у Волинській області.



Уряд заборонив операторам державних лотерей укладати договори на розповсюдження, які дозволяли охочим, прикриваючись лотереями, здійснювати незаконну діяльність з організації грального бізнесу. Тепер ці схеми будуть припинені.



У п’ятницю, 20 грудня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка провів робочу нараду в режимі відеоконференцзв’язку з керівниками регіональних прокуратур щодо діяльності правоохоронних органів у сфері протидії гральному бізнесу.



У прокуратурі області під головуванням прокурора області Тараса Безрукого також відбулася оперативна нарада керівників правоохоронних органів Волині.



Начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига поінформував, що в результаті проведення правоохоронцями заходів, спрямованих на припинення діяльності незаконних гральних закладів (казино, покерних клубів, залів гральних автоматів, букмекерських контор, інтерактивних клубів) та викриття організаторів грального бізнесу під виглядом проведення державних лотерей, на Волині виявили та припинили діяльність 193 гральних закладів.



У межах порушеного кримінального провадження про незаконне заняття гральним бізнесом у ході обшуків у нелегальних гральних закладах виявили та вилучили обладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно



Внесли клопотання про арешт вилученого майна.



Присутні на нараді керівники Головного управліннь ДФС, СБУ в області, Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України обговорили заходи й завдання в боротьбі із незаконним гральним бізнесом, в тому числі створення спільних робочих груп правоохоронних органів задля забезпечення системної роботи на цьому напрямку.



«Ми всі будемо працювати злагоджено, аби побороти гральний бізнес. - А якщо з’ясується, що хтось із правоохоронців причетний до кришування незаконних гральних закладів - реакція буде вкрай жорсткою. Жодних схем, пов’язаних з азартними іграми, в області не буде», - наголосив прокурор області.



До слова, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1325-р від 20.12.2019 скасовує діяльність розповсюджувачів лотерей та поняття "електронна система".



Органам Національної поліції України, Державній фіскальній службі доручено забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України “Про заборону грального бізнесу в Україні”.







Таким чином, подальша діяльність осіб з організації функціонування закладів, які розповсюджуватимуть так звані "електронні лотереї" буде підпадати під ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 Кримінального кодексу України, з такими покараннями:



1. Зайняття гральним бізнесом -



карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, -



караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



При цьому, обладнання, яке використовується для організації грального бізнесу, гроші, цінності, здобуті в результаті такої протиправної діяльності підлягають спеціальній конфіскації в порядку ст. ст. 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України за вироком суду.



Відповідальність осіб – гравців визначена ст. 181 Кодексом України про адміністративні правопорушення із наступними адміністративними стягненнями:



Участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та інші) на гроші, речі та інші цінності -



тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.



Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -



тягнуть за собою накладення штрафу від семи до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розпочалася масова боротьба з незаконним гральним бізнесом.Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року №1325-р про протидію гральному бізнесу виключено можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей, - пресслужба прокуратури у Волинській області.Уряд заборонив операторам державних лотерей укладати договори на розповсюдження, які дозволяли охочим, прикриваючись лотереями, здійснювати незаконну діяльність з організації грального бізнесу. Тепер ці схеми будуть припинені.У п’ятницю, 20 грудня 2019 року, Генеральний прокурорпровів робочу нараду в режимі відеоконференцзв’язку з керівниками регіональних прокуратур щодо діяльності правоохоронних органів у сфері протидії гральному бізнесу.У прокуратурі області під головуванням прокурора областітакож відбулася оперативна нарада керівників правоохоронних органів Волині.Начальник Головного управління Національної поліції в областіпоінформував, що в результаті проведення правоохоронцями заходів, спрямованих на припинення діяльності незаконних гральних закладів (казино, покерних клубів, залів гральних автоматів, букмекерських контор, інтерактивних клубів) та викриття організаторів грального бізнесу під виглядом проведення державних лотерей, на Волині виявили та припинили діяльність 193 гральних закладів.У межах порушеного кримінального провадження про незаконне заняття гральним бізнесом у ході обшуків у нелегальних гральних закладах виявили та вилучили обладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги доступу до азартних ігор, на суму понад 3 млн грн. Внесли клопотання про арешт вилученого майна.Присутні на нараді керівники Головного управліннь ДФС, СБУ в області, Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України обговорили заходи й завдання в боротьбі із незаконним гральним бізнесом, в тому числі створення спільних робочих груп правоохоронних органів задля забезпечення системної роботи на цьому напрямку.«Ми всі будемо працювати злагоджено, аби побороти гральний бізнес. - А якщо з’ясується, що хтось із правоохоронців причетний до кришування незаконних гральних закладів - реакція буде вкрай жорсткою. Жодних схем, пов’язаних з азартними іграми, в області не буде», - наголосив прокурор області.До слова, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1325-р від 20.12.2019 скасовує діяльність розповсюджувачів лотерей та поняття "електронна система".Органам Національної поліції України, Державній фіскальній службі доручено забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України “Про заборону грального бізнесу в Україні”.Таким чином, подальша діяльність осіб з організації функціонування закладів, які розповсюджуватимуть так звані "електронні лотереї" буде підпадати під ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 Кримінального кодексу України, з такими покараннями:1. Зайняття гральним бізнесом -карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, -караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.При цьому, обладнання, яке використовується для організації грального бізнесу, гроші, цінності, здобуті в результаті такої протиправної діяльності підлягають спеціальній конфіскації в порядку ст. ст. 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України за вироком суду.Відповідальність осіб – гравців визначена ст. 181 Кодексом України про адміністративні правопорушення із наступними адміністративними стягненнями:Участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та інші) на гроші, речі та інші цінності -тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -тягнуть за собою накладення штрафу від семи до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.

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