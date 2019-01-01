До Луцька приїхали журналісти на транскордонний форум. ФОТО





Журналісти й представники програми знайомилися з проектами, що уже були реалізовані, й з тими, втілення яких нині триває, -



Розпочали знайомство з Луцьком із візиту в Замок Любарта, адже поруч у старому місті нині тривають ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури національного значення: вежі Чорторийських, оборонної стіни, частини келій монастиря єзуїтів тощо. Йдеться про проект «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна». Як розповів менеджер проекту Олег Парфенюк, бюджет складає €1 млн 34 тис. коштів ЄС, ще €114 тис. – це кошти місцевого бюджету. Уже влітку роботи планують завершити, відтак у відновлених пам’ятках запрацює інтерактивний музей-майстерня лицарства та середньовіччя.



Цікавим виявився візит і в Управління ДСНС України у Волинській області, керівництво якого познайомило делегацію із уже реалізованими проектами в рамках Програми та розповіло про реалізацію нинішнього проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області». Зі слів головного рятувальника Волині Володимира Грушовінчука, бюджет для України – €747 тис., з яких грант ЄС для України становить €672 тис., а внесок обласного УДСНС – понад €74 тис.



Нагадаємо, нині в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 триває реалізація міжнародного проекту технічної допомоги «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», що стартував наприкінці 2018 року.



Ознайомилися учасники форуму й з реалізацією проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька». Проектом передбачена розробка комплексної системи організації руху у Луцьку, а це і капітальний ремонт вулиці Рівненської (від Задворецької до Купріна) з облаштуванням пішохідних та велосипедних доріжок, і реконструкція мереж вуличного освітлення на вулиці Рівненській та Конякіна, і капітальний ремонт світлофорних об’єктів в обласному центрі.



На завершення форуму делегація відвідала Луцький зоопарк, який у 2007-2013 роках реалізовував проект «Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони в Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму». Тоді зоопарк отримав від ЄС €1 млн 360 тис. грантових коштів.



Зі слів директора Центру європейських проектів Лєшека Буллєра, Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна діє уже 15 років на прикордонних територіях. «І це найкраща зразкова програма, адже вона дуже активна», – наголошує він. Завдяки фінансуванню проектів у абсолютно різних сферах Програма покликана покращити ситуацію на прикордонних територіях трьох сусідніх країн.



Усі проекти, що фінансуються у рамках Програми Польща-Білорусь-Україна, є некомерційними та сприяють поліпшенню якості життя мешканців Східної Польщі та Західної України і Білорусі. Всі проекти, що фінансуються у рамках Програми, демонструють сильний транскордонний ефект не лише завдяки партнерству між інституціями цих трьох країн, але насамперед завдяки результатам діяльності та позитивному впливу цих проектів на прикордонні території.



Перший період Програми було реалізовано в 2004-2006 роках. На той час структура Програми та фінансування проектів були набагато складнішими, ніж зараз (у Польщі проекти фінансувались Європейським фондом регіонального розвитку, а у Білорусі та Україні – Програмою TACIS). За цей час у рамках загального бюджету ЄС у €45,8 млн було профінансовано 167 проектів, спрямованих на розвиток прикордонних територій.



Вже у 2007-2013 роках Програма реалізовувалася у рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП). Фінансування Програми ЄС було суттєво збільшено до €170 млн, що дало змогу реалізувати 117 проектів. Ці проекти принесли позитивні зміни у таких сферах, як соціальна інфраструктура, охорона здоров’я, освіта, туризм, охорона культурної спадщини, безпека та інфраструктура та діяльність пунктів перетину кордону.



У програмному періоді 2014-2020 Програма діє у рамках Європейського інструменту сусідства (ЄІС) й реалізовує 65 проектів. ЄІС підтримує сталий розвиток на території зовнішніх кордонів ЄС, допомагає покращувати рівень життя мешканців та вирішувати спільні проблеми через кордони. За розміром бюджету Програма Польща-Білорусь-Україна є найбільшою програмою ЄІС ТКС на кордонах ЄС: €165 млн буде виділено з Програми на проекти, спрямовані на захист та промоцію культурної та природної спадщини прикордонних територій, транспортну інфраструктуру регіонів, вдосконалення інфраструктури та роботи пунктів перетину кордону, а також розвиток служб охорони здоров’я та громадської безпеки.



Програма продовжить свою діяльність і у майбутньому періоді – у 2020-2027 роках. Програма діє в інтересах фінансової перспективи ЄС й зацікавлена в активній участі української сторони.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 80 учасників зібрав у Луцьку триденний транскордонний форум журналістів в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Захід відбувався упродовж 16-18 грудня.Журналісти й представники програми знайомилися з проектами, що уже були реалізовані, й з тими, втілення яких нині триває, - пише ІА Волинські новини.Розпочали знайомство з Луцьком із візиту в Замок Любарта, адже поруч у старому місті нині тривають ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури національного значення: вежі Чорторийських, оборонної стіни, частини келій монастиря єзуїтів тощо. Йдеться про проект «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна». Як розповів менеджер проекту Олег Парфенюк, бюджет складає €1 млн 34 тис. коштів ЄС, ще €114 тис. – це кошти місцевого бюджету. Уже влітку роботи планують завершити, відтак у відновлених пам’ятках запрацює інтерактивний музей-майстерня лицарства та середньовіччя.Цікавим виявився візит і в Управління ДСНС України у Волинській області, керівництво якого познайомило делегацію із уже реалізованими проектами в рамках Програми та розповіло про реалізацію нинішнього проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області». Зі слів головного рятувальника Волині Володимира Грушовінчука, бюджет для України – €747 тис., з яких грант ЄС для України становить €672 тис., а внесок обласного УДСНС – понад €74 тис.Нагадаємо, нині в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 триває реалізація міжнародного проекту технічної допомоги «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», що стартував наприкінці 2018 року.Ознайомилися учасники форуму й з реалізацією проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька». Проектом передбачена розробка комплексної системи організації руху у Луцьку, а це і капітальний ремонт вулиці Рівненської (від Задворецької до Купріна) з облаштуванням пішохідних та велосипедних доріжок, і реконструкція мереж вуличного освітлення на вулиці Рівненській та Конякіна, і капітальний ремонт світлофорних об’єктів в обласному центрі.На завершення форуму делегація відвідала Луцький зоопарк, який у 2007-2013 роках реалізовував проект «Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони в Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму». Тоді зоопарк отримав від ЄС €1 млн 360 тис. грантових коштів.Зі слів директора Центру європейських проектів Лєшека Буллєра, Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна діє уже 15 років на прикордонних територіях. «І це найкраща зразкова програма, адже вона дуже активна», – наголошує він. Завдяки фінансуванню проектів у абсолютно різних сферах Програма покликана покращити ситуацію на прикордонних територіях трьох сусідніх країн.Усі проекти, що фінансуються у рамках Програми Польща-Білорусь-Україна, є некомерційними та сприяють поліпшенню якості життя мешканців Східної Польщі та Західної України і Білорусі. Всі проекти, що фінансуються у рамках Програми, демонструють сильний транскордонний ефект не лише завдяки партнерству між інституціями цих трьох країн, але насамперед завдяки результатам діяльності та позитивному впливу цих проектів на прикордонні території.Перший період Програми було реалізовано в 2004-2006 роках. На той час структура Програми та фінансування проектів були набагато складнішими, ніж зараз (у Польщі проекти фінансувались Європейським фондом регіонального розвитку, а у Білорусі та Україні – Програмою TACIS). За цей час у рамках загального бюджету ЄС у €45,8 млн було профінансовано 167 проектів, спрямованих на розвиток прикордонних територій.Вже у 2007-2013 роках Програма реалізовувалася у рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП). Фінансування Програми ЄС було суттєво збільшено до €170 млн, що дало змогу реалізувати 117 проектів. Ці проекти принесли позитивні зміни у таких сферах, як соціальна інфраструктура, охорона здоров’я, освіта, туризм, охорона культурної спадщини, безпека та інфраструктура та діяльність пунктів перетину кордону.У програмному періоді 2014-2020 Програма діє у рамках Європейського інструменту сусідства (ЄІС) й реалізовує 65 проектів. ЄІС підтримує сталий розвиток на території зовнішніх кордонів ЄС, допомагає покращувати рівень життя мешканців та вирішувати спільні проблеми через кордони. За розміром бюджету Програма Польща-Білорусь-Україна є найбільшою програмою ЄІС ТКС на кордонах ЄС: €165 млн буде виділено з Програми на проекти, спрямовані на захист та промоцію культурної та природної спадщини прикордонних територій, транспортну інфраструктуру регіонів, вдосконалення інфраструктури та роботи пунктів перетину кордону, а також розвиток служб охорони здоров’я та громадської безпеки.Програма продовжить свою діяльність і у майбутньому періоді – у 2020-2027 роках. Програма діє в інтересах фінансової перспективи ЄС й зацікавлена в активній участі української сторони.

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