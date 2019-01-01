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Родинам військовослужбовців з Рожищенського району виділили майже 20 тисяч гривень

Родинам військовослужбовців з Рожищенського району виділили майже 20 тисяч гривень
Сім'ям загиблих військовослужбовців з Рожищенського району виділили матеріальну допомогу.

Про це повідомили в Управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, – пише Район.Рожище.

Одноразову матеріальну допомогу виділили 14 громадянам на загальну суму 19 800 гривень. Сім’я військовослужбовця за контрактом отримала 3 000 гривень. Дві родини загиблих військовослужбовців-учасників ООС отримали кошти на загальну суму 10 000 гривень. Щомісячну одноразову допомогу – 1000 гривень отримає стомований хворий.

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Теги: Рожище, Волинь, військовослужбовці, гроші, допомога, війна
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