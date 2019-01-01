У Ковелі патрульні знайшли крадений велосипед





Повідомлення про крадіжку велосипеда патрульні отримали в ніч на 24 грудня, - інформує патрульна поліція Волині.



Через нетривалий проміжок часу, приблизно 15 хвилин, поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який рухався на велосипеді, котрого описав заявник.



Його затримали, освідували та передали слідчому.

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