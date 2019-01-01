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У Ковелі патрульні знайшли крадений велосипед

У Ковелі патрульні знайшли крадений велосипед
У Ковелі розкрили крадіжку.

Повідомлення про крадіжку велосипеда патрульні отримали в ніч на 24 грудня, - інформує патрульна поліція Волині.

Через нетривалий проміжок часу, приблизно 15 хвилин, поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який рухався на велосипеді, котрого описав заявник.

Його затримали, освідували та передали слідчому.

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Теги: патрульні, Ковель
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