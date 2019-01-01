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Через аварію луцька дитяча лікарня – без тепла

Через аварію луцька дитяча лікарня – без тепла
У зв’язку з витоком на тепловій мережі, який призвів до аварійної зупинки котельні на вулиці Загородній, 3-а, без послуги з централізованого опалення залишилося КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання».

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Впродовж дня здійснюють роботи з визначення місця витоку та погодження ордеру на виконання земляних робіт. Будучи свідомими неприпустимості відтягнення відновлення послуги для цього медичного закладу більш, ніж на одну добу, основні роботи з ліквідації витоку та відновлення послуги проведуть завтра, 25 грудня.

26 грудня продовжаться роботи з ліквідації витоку на мережі гарячого водопостачання від котельні на вулиці Вавилова, 6, де другий день без гарячої води залишаються чотири багатоквартирні житлові будинки на проспекті Волі, 31, 33, 35 та вулиці Коперника, 36.

Виконання робіт сьогодні ускладнилося через віднаходження під тротуарним покриттям асфальтного покриття, що в підсумку не сприяло проходженню працівників та техніки до місця витоку.

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Теги: аварія, волинська дитяча лікарня
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