Поліція врятувала волинянку, яка намагалася вистрибнути з вікна. ВІДЕО
25 грудень, 23:31
У Ковелі екіпаж патрульних отримав повідомлення, що на вулиці Володимирській невідома жінка намагається зістрибнути з вікна 3 поверху.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
«Оскільки особа вже буквально звисала з балкона і в будь-яку мить могла зірватися, ми вирішили діставати її через балкон поверхом нижче», - ділиться Олександр.
Патрульні потрапили у квартиру на 2 поверсі і вже звідти затягнули жінку всередину. До речі, допоміг у цьому і заступник командира батальйону УПП Костянтин Тарасюк, який випадково проходив поруч.
Одразу після цього прибули медики та працівники ДСНС.
45-річна потерпіла розказала, що хотіла таким чином вибратись з помешкання, де її, мовляв, зачинили доньки.
Страшно подумати, що могло б трапитись, аби патрульні в секунді не прийняли важливих і потрібних рішень щодо порятунку.
Далі її забрали в лікарню для детальнішого огляду.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
«Оскільки особа вже буквально звисала з балкона і в будь-яку мить могла зірватися, ми вирішили діставати її через балкон поверхом нижче», - ділиться Олександр.
Патрульні потрапили у квартиру на 2 поверсі і вже звідти затягнули жінку всередину. До речі, допоміг у цьому і заступник командира батальйону УПП Костянтин Тарасюк, який випадково проходив поруч.
Одразу після цього прибули медики та працівники ДСНС.
45-річна потерпіла розказала, що хотіла таким чином вибратись з помешкання, де її, мовляв, зачинили доньки.
Страшно подумати, що могло б трапитись, аби патрульні в секунді не прийняли важливих і потрібних рішень щодо порятунку.
Далі її забрали в лікарню для детальнішого огляду.
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