вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція врятувала волинянку, яка намагалася вистрибнути з вікна. ВІДЕО

Поліція врятувала волинянку, яка намагалася вистрибнути з вікна. ВІДЕО
У Ковелі екіпаж патрульних отримав повідомлення, що на вулиці Володимирській невідома жінка намагається зістрибнути з вікна 3 поверху.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

«Оскільки особа вже буквально звисала з балкона і в будь-яку мить могла зірватися, ми вирішили діставати її через балкон поверхом нижче», - ділиться Олександр.

Патрульні потрапили у квартиру на 2 поверсі і вже звідти затягнули жінку всередину. До речі, допоміг у цьому і заступник командира батальйону УПП Костянтин Тарасюк, який випадково проходив поруч.

Одразу після цього прибули медики та працівники ДСНС.

45-річна потерпіла розказала, що хотіла таким чином вибратись з помешкання, де її, мовляв, зачинили доньки.

Страшно подумати, що могло б трапитись, аби патрульні в секунді не прийняли важливих і потрібних рішень щодо порятунку.

Далі її забрали в лікарню для детальнішого огляду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, волинянка, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Поліція врятувала волинянку, яка намагалася вистрибнути з вікна. ВІДЕО
25 грудень, 23:31
Волинським ветеранам спорту виплатять стипендії. СПИСОК
25 грудень, 23:23
Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel
25 грудень, 22:20
Поблизу Луцька зіштовхнулися легковик та мінівен. ФОТО
25 грудень, 21:44
Схожі новини
Переляканий бігав по дорозі: волинські копи врятували собаку Переляканий бігав по дорозі: волинські копи врятували собаку
23 вересень, 01:30
Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь – на Черкащині батько намагався вбити дітей Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь – на Черкащині батько намагався вбити дітей
01 вересень, 04:47
Дівчину на матраці віднесло на кілометр в Азовське море. ВІДЕО Дівчину на матраці віднесло на кілометр в Азовське море. ВІДЕО
27 серпень, 01:17
На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО
05 серпень, 04:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Поліція врятувала волинянку, яка намагалася вистрибнути з вікна. ВІДЕО
25 грудень, 23:31
 0
Волинським ветеранам спорту виплатять стипендії. СПИСОК
25 грудень, 23:23
 0
Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel
25 грудень, 22:20
 0
Поблизу Луцька зіштовхнулися легковик та мінівен. ФОТО
25 грудень, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8