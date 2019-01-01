Поліція врятувала волинянку, яка намагалася вистрибнути з вікна. ВІДЕО

У Ковелі екіпаж патрульних отримав повідомлення, що на вулиці Володимирській невідома жінка намагається зістрибнути з вікна 3 поверху.Про це інформує патрульна поліція Волині.«Оскільки особа вже буквально звисала з балкона і в будь-яку мить могла зірватися, ми вирішили діставати її через балкон поверхом нижче», - ділиться Олександр.Патрульні потрапили у квартиру на 2 поверсі і вже звідти затягнули жінку всередину. До речі, допоміг у цьому і заступник командира батальйону УПП Костянтин Тарасюк, який випадково проходив поруч.Одразу після цього прибули медики та працівники ДСНС.45-річна потерпіла розказала, що хотіла таким чином вибратись з помешкання, де її, мовляв, зачинили доньки.Страшно подумати, що могло б трапитись, аби патрульні в секунді не прийняли важливих і потрібних рішень щодо порятунку.Далі її забрали в лікарню для детальнішого огляду.