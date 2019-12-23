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Шукають підрядника, який займеться обрізуванням гілок дерев у Луцьку

Шукають підрядника, який займеться обрізуванням гілок дерев у Луцьку
Департамент ЖКГ Луцькради шукає підрядника, який надаватиме послуги з обрізування гілок дерев. На ці роботи із міського бюджету планують витратити 1,6 мільйона гривень.

Відповідний тендер оголосили у системі публічних закупівель «Prozorro», – пише volynonline.

У вартість робіт входить формувальне обрізування 500 дерев висотою більше 5 метрів із середнім діаметром стовбура 40 см за заданою формою поверхні крон, що підлягають формувальній обрізці (орієнтовно обстригається одна третя частина гілля від діаметра крони) з видаленням порубкових залишків гілля для утилізації на відстань до 20 км. Також обрізуватимуть крони дерев з використанням: висоторіза твердих порід – 350 шт; м’яких порід – 650 шт. Видалення зламаних гілок, сухого суччя, гілля, яке створює парусність крони, мають ураження та механічні пошкодження і т.і. буде відбуватися із застосуванням машин і механізмів зі збиранням, подрібненням, навантаженням і вивезенням порубкових залишків до 20 км: до 5 зрізів в кронах дерев при діаметрі стовбура до 35 см – 100 шт; до 15 зрізів в кронах дерев при діаметрі стовбура до 35 см – 75 шт; до 5 зрізів в кронах дерев при діаметрі стовбура більше 35 см – 100 шт; до 15 зрізів в кронах дерев при діаметрі стовбура більше 35 см – 75 шт.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – до 8 січня 2020 10:00. Початок аукціону – 9 січня 2020 14:30.

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Теги: Луцьк, гілки, дерева
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