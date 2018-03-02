Зеленський сказав, коли відбудеться обмін полоненими

Володимир Зеленський заявив, що звільнення незаконно утримуваних українців може відбутися у неділю, 29 грудня.



Про це глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в Івано-Франківській області, - повідомляє



«Обмін повинен бути завтра. Ми чекаємо на це. Поки що не повністю завершена верифікація всіх людей», – сказав Зеленський.



Так, 23 грудня учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі під час відеоконференції домовилися про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Російські ЗМІ повідомляли, що обмін за формулою «всіх встановлених на всіх встановлених» планується 29 грудня. Представник окупаційної російської адміністрації на Донбасі, так званий «омбудсмен ДНР» Дар'я Морозова заявила, що українська сторона має передати 87 осіб, а бойовики звільнять 55 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українизаявив, що звільнення незаконно утримуваних українців може відбутися у неділю, 29 грудня.Про це глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в Івано-Франківській області, - повідомляє УНІАН з посиланням на Офіс президента.«Обмін повинен бути завтра. Ми чекаємо на це. Поки що не повністю завершена верифікація всіх людей», – сказав Зеленський.Так, 23 грудня учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі під час відеоконференції домовилися про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Російські ЗМІ повідомляли, що обмін за формулою «всіх встановлених на всіх встановлених» планується 29 грудня. Представник окупаційної російської адміністрації на Донбасі, так званий «омбудсмен ДНР» Дар'я Морозова заявила, що українська сторона має передати 87 осіб, а бойовики звільнять 55 осіб.

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