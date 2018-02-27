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Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО

Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
У неділю, 29 грудня відбулися матчі другого туру чемпіонату району з футзалу.

Про це пише Кордон.

Згоранський СК «Літос» переміг любомльський «Агродвір» 7:3, команда ТМО переграла Вишнів 4:0, «Рятівник» з Любомля розгромив команду Рівненської ОТГ «Кордон» 12:4, спортсмени ДЮСШ виграла в Олеська 3:0, Головне здолало куснищанський «Ветеран» 4:3, а Полапи з таким же рахунком здолали Луків.

Наступний тур запланований на неділю, 5 січня, а розстановка сил у турнірній таблиці має такий вигляд:

Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО


Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО

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Теги: футзал, любомль, спорт
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