Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 13:39
У неділю, 29 грудня відбулися матчі другого туру чемпіонату району з футзалу.
Про це пише Кордон.
Згоранський СК «Літос» переміг любомльський «Агродвір» 7:3, команда ТМО переграла Вишнів 4:0, «Рятівник» з Любомля розгромив команду Рівненської ОТГ «Кордон» 12:4, спортсмени ДЮСШ виграла в Олеська 3:0, Головне здолало куснищанський «Ветеран» 4:3, а Полапи з таким же рахунком здолали Луків.
Наступний тур запланований на неділю, 5 січня, а розстановка сил у турнірній таблиці має такий вигляд:
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Про це пише Кордон.
Згоранський СК «Літос» переміг любомльський «Агродвір» 7:3, команда ТМО переграла Вишнів 4:0, «Рятівник» з Любомля розгромив команду Рівненської ОТГ «Кордон» 12:4, спортсмени ДЮСШ виграла в Олеська 3:0, Головне здолало куснищанський «Ветеран» 4:3, а Полапи з таким же рахунком здолали Луків.
Наступний тур запланований на неділю, 5 січня, а розстановка сил у турнірній таблиці має такий вигляд:
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