Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО





Про це



Згоранський СК «Літос» переміг любомльський «Агродвір» 7:3, команда ТМО переграла Вишнів 4:0, «Рятівник» з Любомля розгромив команду Рівненської ОТГ «Кордон» 12:4, спортсмени ДЮСШ виграла в Олеська 3:0, Головне здолало куснищанський «Ветеран» 4:3, а Полапи з таким же рахунком здолали Луків.



Наступний тур запланований на неділю, 5 січня, а розстановка сил у турнірній таблиці має такий вигляд:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 29 грудня відбулися матчі другого туру чемпіонату району з футзалу.Про це пише Кордон.Згоранський СК «Літос» переміг любомльський «Агродвір» 7:3, команда ТМО переграла Вишнів 4:0, «Рятівник» з Любомля розгромив команду Рівненської ОТГ «Кордон» 12:4, спортсмени ДЮСШ виграла в Олеська 3:0, Головне здолало куснищанський «Ветеран» 4:3, а Полапи з таким же рахунком здолали Луків.Наступний тур запланований на неділю, 5 січня, а розстановка сил у турнірній таблиці має такий вигляд:

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