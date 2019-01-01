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У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки

У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки
Виготовили власноруч ялинки, щоб подарувати їх лучанам. У такий спосіб гвардійці з військової частини 1141 Національної гвардії України вирішили привітати містян з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим.

Про це пишуть на сторінці гвардійців у фейсбуці.

Ялинки виготовляли солдати строкової служби. Для їх створення використовували еко-матеріали: жолуді, горіхи, мотузку з льону, деревну стружку, картон, кавові зерна. Кожне деревце – особливе, адже наповнене позитивною енергетикою і душевним теплом гвардійців, яким вони залюбки поділилися з лучанами.

«Добрі справи робити завжди приємно. А ще приємніше від того, коли бачиш радісні обличчя людей. Як на їхніх вустах з’являються щирі усмішки. Це додає святкового настрою», - зізнається гвардієць Віталій Пліско.

Тішаться гвардійським подарункам і самі лучани.

«Так неочікувано. Але так приємно, - зізнається лучанка Олена. – Усе рідше
зустрічаються люди, які роблять щось приємне, не очікуючи натомість ніякої винагороди. Ви ті, ким справді може пишатися Україна».

У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки
У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки
У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки
У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки
У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки
У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки

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Теги: гвардія, луцьк, ялинка, подарунок
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