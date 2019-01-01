У центрі Луцька гвардійці дарували перехожим ялинки





Про це



Ялинки виготовляли солдати строкової служби. Для їх створення використовували еко-матеріали: жолуді, горіхи, мотузку з льону, деревну стружку, картон, кавові зерна. Кожне деревце – особливе, адже наповнене позитивною енергетикою і душевним теплом гвардійців, яким вони залюбки поділилися з лучанами.



«Добрі справи робити завжди приємно. А ще приємніше від того, коли бачиш радісні обличчя людей. Як на їхніх вустах з’являються щирі усмішки. Це додає святкового настрою», - зізнається гвардієць Віталій Пліско.



Тішаться гвардійським подарункам і самі лучани.



«Так неочікувано. Але так приємно, - зізнається лучанка Олена. – Усе рідше

зустрічаються люди, які роблять щось приємне, не очікуючи натомість ніякої винагороди. Ви ті, ким справді може пишатися Україна».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виготовили власноруч ялинки, щоб подарувати їх лучанам. У такий спосіб гвардійці з військової частини 1141 Національної гвардії України вирішили привітати містян з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим.Про це пишуть на сторінці гвардійців у фейсбуці.Ялинки виготовляли солдати строкової служби. Для їх створення використовували еко-матеріали: жолуді, горіхи, мотузку з льону, деревну стружку, картон, кавові зерна. Кожне деревце – особливе, адже наповнене позитивною енергетикою і душевним теплом гвардійців, яким вони залюбки поділилися з лучанами.«Добрі справи робити завжди приємно. А ще приємніше від того, коли бачиш радісні обличчя людей. Як на їхніх вустах з’являються щирі усмішки. Це додає святкового настрою», - зізнається гвардієць Віталій Пліско.Тішаться гвардійським подарункам і самі лучани.«Так неочікувано. Але так приємно, - зізнається лучанка Олена. – Усе рідшезустрічаються люди, які роблять щось приємне, не очікуючи натомість ніякої винагороди. Ви ті, ким справді може пишатися Україна».

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