У Луцьку в під'їзді 9-поверхівки сталась пожежа





Пожежа виникла 1 січня о 05:50, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Уже за 5 хвилин до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини.



З’ясувалося, що пожежа виникла у сміттєзбірнику в одному з під’їздів.



Співробітники ДСНС провели часткову евакуацію людей з під’їзду та одночасно приступили до гасіння загорання. О 06:09 пожежу локалізували, а о 06:18 – ліквідували.



Вогонь знищив дерев’яні відходи у сміттєзбірнику, пошкодив стіни. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

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