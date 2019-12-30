У Луцьку в під'їзді 9-поверхівки сталась пожежа
Сьогодні, 11:10
У Луцьку на вулиці Гордіюк трапилась пожежа в панельній 9-поверхівці.
Пожежа виникла 1 січня о 05:50, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Уже за 5 хвилин до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини.
З’ясувалося, що пожежа виникла у сміттєзбірнику в одному з під’їздів.
Співробітники ДСНС провели часткову евакуацію людей з під’їзду та одночасно приступили до гасіння загорання. О 06:09 пожежу локалізували, а о 06:18 – ліквідували.
Вогонь знищив дерев’яні відходи у сміттєзбірнику, пошкодив стіни. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
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Пожежа виникла 1 січня о 05:50, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Уже за 5 хвилин до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини.
З’ясувалося, що пожежа виникла у сміттєзбірнику в одному з під’їздів.
Співробітники ДСНС провели часткову евакуацію людей з під’їзду та одночасно приступили до гасіння загорання. О 06:09 пожежу локалізували, а о 06:18 – ліквідували.
Вогонь знищив дерев’яні відходи у сміттєзбірнику, пошкодив стіни. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
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