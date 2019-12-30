вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в під'їзді 9-поверхівки сталась пожежа

У Луцьку в під'їзді 9-поверхівки сталась пожежа
У Луцьку на вулиці Гордіюк трапилась пожежа в панельній 9-поверхівці.

Пожежа виникла 1 січня о 05:50, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Уже за 5 хвилин до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини.

З’ясувалося, що пожежа виникла у сміттєзбірнику в одному з під’їздів.

Співробітники ДСНС провели часткову евакуацію людей з під’їзду та одночасно приступили до гасіння загорання. О 06:09 пожежу локалізували, а о 06:18 – ліквідували.

Вогонь знищив дерев’яні відходи у сміттєзбірнику, пошкодив стіни. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинянин колекціонує знайдені у рідному селі предмети старовини
Сьогодні, 11:35
У Ковелі зменшать вартість за опалення та гарячу воду
Сьогодні, 11:20
У Луцьку в під'їзді 9-поверхівки сталась пожежа
Сьогодні, 11:10
У перший день 2020-го року на згарищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 11:03
Травмувались двоє людей: деталі аварії у Іваничівському районі. ФОТО
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
У Луцьку вночі горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку вночі горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО
01 січень, 09:26
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько
30 грудень, 2019, 18:14
Деталі пожежі у Луцьку на Карбишева: евакуювали 15 людей Деталі пожежі у Луцьку на Карбишева: евакуювали 15 людей
20 грудень, 2019, 11:38
У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО
19 грудень, 2019, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні ввели кримінальну відповідальність за п'яне водіння
Сьогодні, 11:59
 0
На Волині перед Новим роком зник 23-річний хлопець
Сьогодні, 11:56
 0
Волинянин колекціонує знайдені у рідному селі предмети старовини
Сьогодні, 11:35
 0
У Ковелі зменшать вартість за опалення та гарячу воду
Сьогодні, 11:20
 0
У Луцьку в під'їзді 9-поверхівки сталась пожежа
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8