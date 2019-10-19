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Кевін-Адан, Рагім, Ніколь: які рідкісні імена дають дітям у Володимир-Волинському районі

Кевін-Адан, Рагім, Ніколь: які рідкісні імена дають дітям у Володимир-Волинському районі
У 2019-му році у Володимир-Волинському міськрайонному відділі ДРАЦС склали 517 актових записів про народження.

Про це інформує Володимир-Волинський міськрайонний відділ ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, - пише Буг.

Найпопулярнішими іменами, які присвоювали батьки дітям при державній реєстрації народження за минулий рік були:

хлопчиків – Олександр, Матвій, Максим, Артем, Марк, Михайло;
дівчаток – Вероніка, Вікторія, Соломія, Софія, Анна, Христина.

Рідковживані (нетрадиційні) імена:

хлопчиків – Кевін-Адан, Данііл, Панкратій, Леонтій, Вільям, Мирон, Остап, Ізмаїл, Олекса, Рагім, Устим, Ерік, Дем’ян, Мартін, Вікрам, Дамір, Велес, Лев, Альберт;

дівчаток – Каміла, Римма, Анна-Марія, Орися, Марта, Кіра, Еліза, Еліна, Аріана, Ніколь, Лілія, Сара, Альбіна, Рубіна, Аделіна.

Також у відділі зареєстрували:

- 3 народження дітей, у яких один з батьків є громадянином іноземної держави (Російської Федерації, Республіки Польща, Республіки Таджикистан);
- 28 заяв про визнання батьківства;
- 3 пари двійнят та 5 пар близнят;
- 32 заяви про державну реєстрацію народження дитини згідно частини першої статті 135 СКУ (мама-одиночка);
-18 заяв про присвоєння дитині спільного прізвища при різних прізвищах батьків;
- виконано 10 рішень судів про позбавлення батьківських прав;
складено 2 протоколи про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за порушення частини 2 статті 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення місячного терміну державної реєстрації народження дитини).

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Теги: імена, діти
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