Не сподобалась ілюмінація: у Франківську чоловік виліз на головну ялинку





Інспектори його зняли і викликали на місце події працівників поліції, - інформує "Муніципальна Варта Івано Франківськ" у facebook.



Як повідомили в муніципальній варті, чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Івано-Франківську працівники муніципальної варти під час патрулювання центральної частини міста побачили чоловіка, який виліз на центральну ялинку міста.Інспектори його зняли і викликали на місце події працівників поліції, - інформує "Муніципальна Варта Івано Франківськ" у facebook.Як повідомили в муніципальній варті, чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.

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