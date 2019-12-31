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Не сподобалась ілюмінація: у Франківську чоловік виліз на головну ялинку

Не сподобалась ілюмінація: у Франківську чоловік виліз на головну ялинку
У Івано-Франківську працівники муніципальної варти під час патрулювання центральної частини міста побачили чоловіка, який виліз на центральну ялинку міста.

Інспектори його зняли і викликали на місце події працівників поліції, - інформує "Муніципальна Варта Івано Франківськ" у facebook.

Як повідомили в муніципальній варті, чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.


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Теги: Івано-Франківськ, ялинка
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