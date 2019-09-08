Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру

Учні Рованцівської школи вирішили розпочати з доброчинної місії завітали до дітей, які перебувають на лікуванні в онкогематологічному центрі Волинської обласної клінічної лікарні.Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.Напередодні у Рованцівській школі відбувся благодійний ярмарок солодощів. За виручені кошти – 17 000 грн, колектив навчального закладу вирішив придбати меблі для потреб онкохворих дітей. Школярі разом з батьками та вчителямитаособисто відвідали маленьких пацієнтів та вручили подарунки – три дивани та пуфи.«Ідею зробити подарунок для наших однолітків, які потребують лікування, усі підтримали одноголосно, – зізнаються школярі. – Ми знаємо, що хіміотерапію діти переносять доволі важко та болісно. Сподіваємося, що такий сюрприз не лише підніме їм настрій, а й зробить лікування більш комфортним. Однак, найважливіше – не матеріальна допомога. Передусім ми хотіли подарувати онкохворим дітям свою увагу та турботу…»