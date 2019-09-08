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Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру

Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру
Учні Рованцівської школи вирішили розпочати з доброчинної місії завітали до дітей, які перебувають на лікуванні в онкогематологічному центрі Волинської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.

Напередодні у Рованцівській школі відбувся благодійний ярмарок солодощів. За виручені кошти – 17 000 грн, колектив навчального закладу вирішив придбати меблі для потреб онкохворих дітей. Школярі разом з батьками та вчителями Валентиною Марчук та Оксаною Цариковою особисто відвідали маленьких пацієнтів та вручили подарунки – три дивани та пуфи.

«Ідею зробити подарунок для наших однолітків, які потребують лікування, усі підтримали одноголосно, – зізнаються школярі. – Ми знаємо, що хіміотерапію діти переносять доволі важко та болісно. Сподіваємося, що такий сюрприз не лише підніме їм настрій, а й зробить лікування більш комфортним. Однак, найважливіше – не матеріальна допомога. Передусім ми хотіли подарувати онкохворим дітям свою увагу та турботу…»

Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру
Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру
Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру
Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру
Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру
Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру

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Теги: Рованці, меблі, онкохворі, діти, допомога
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