Учні Рованцівської школи подарували меблі онкогематологічному центру
Сьогодні, 16:59
Учні Рованцівської школи вирішили розпочати з доброчинної місії завітали до дітей, які перебувають на лікуванні в онкогематологічному центрі Волинської обласної клінічної лікарні.
Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.
Напередодні у Рованцівській школі відбувся благодійний ярмарок солодощів. За виручені кошти – 17 000 грн, колектив навчального закладу вирішив придбати меблі для потреб онкохворих дітей. Школярі разом з батьками та вчителями Валентиною Марчук та Оксаною Цариковою особисто відвідали маленьких пацієнтів та вручили подарунки – три дивани та пуфи.
«Ідею зробити подарунок для наших однолітків, які потребують лікування, усі підтримали одноголосно, – зізнаються школярі. – Ми знаємо, що хіміотерапію діти переносять доволі важко та болісно. Сподіваємося, що такий сюрприз не лише підніме їм настрій, а й зробить лікування більш комфортним. Однак, найважливіше – не матеріальна допомога. Передусім ми хотіли подарувати онкохворим дітям свою увагу та турботу…»
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Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.
Напередодні у Рованцівській школі відбувся благодійний ярмарок солодощів. За виручені кошти – 17 000 грн, колектив навчального закладу вирішив придбати меблі для потреб онкохворих дітей. Школярі разом з батьками та вчителями Валентиною Марчук та Оксаною Цариковою особисто відвідали маленьких пацієнтів та вручили подарунки – три дивани та пуфи.
«Ідею зробити подарунок для наших однолітків, які потребують лікування, усі підтримали одноголосно, – зізнаються школярі. – Ми знаємо, що хіміотерапію діти переносять доволі важко та болісно. Сподіваємося, що такий сюрприз не лише підніме їм настрій, а й зробить лікування більш комфортним. Однак, найважливіше – не матеріальна допомога. Передусім ми хотіли подарувати онкохворим дітям свою увагу та турботу…»
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