Предстоятель ПЦУ розповів, яким має бути стіл на Святвечір

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній дав настанови до Різдва і вказав, що передріздвяний стіл має бути пісним.Про це він сказав журналістам у понеділок, передає УНН."Страви - це є не основне. Це певна традиція в українському народі, що потрібно ставити певну кількість страв, але цей стіл повинен бути пісним. Тому що ми готувалися протягом 40 днів до зустрічі такого радісного свята. Якщо ми зараз будем говорити суто про їжу, суто про щось зовнішнє, то кажу ще раз, що ми забудемо про основне. Ми святкуємо Різдво Христове, ми святкуємо те, заради чого втілився Господь: заради того, щоб кожен із нас міг наслідувати Царство небесне. І тому ми повинні найперше відчути цю радість і духовне піднесення у своєму серці, у своїй душі. Тому що Христос прийшов у світ і приніс на Землю мир", - сказав Епіфаній.Він додав, що якщо люди по-справжньому відчують цей мир, божественний невидимий дотик благодаті, то тоді вони відчують, що є щасливими.