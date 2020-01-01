Якою була ялинка у центрі Луцька, що оберталася. РЕТРОФОТО





Фото на своїй сторінці розмістила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



Автор світлини - Віктор Чухрай. Зазнімкували зелену красуню ще у 1980 році. Тоді ялинка стояла поблизу ЦУМу.



Як стверджують лучани у коментарях під дописом дослідниці, саме це новорічне дерево ще й оберталося.



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