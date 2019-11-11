За 2019 рік на дорогах Волині загинуло 124 людини

Протягом 2019 року 124 людини загинули в аваріях на дорогах Волині.Про це свідчить аналіз за рік, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, інформує пресслужба патрульної поліції обалсті.Загалом, у 2019 році на Волині громадяни спричинили 2 906 дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалось 986 людей. Пік травматизму спостерігався у грудні 2019 року, а найбільша кількість ДТП з постраждалими припадає на 17 годину.Найбільше люди гинуть при таких видах автопригод:- наїзд на пішохода (39%);- зіткнення (31%);- наїзд на велосипедиста (10%);- перекидання транспортних засобів (10%);- наїзд на перешкоду (6%).Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду, є: порушення правил маневрування – 923 автопригоди (32%) від усіх ДТП, перевищення безпечної швидкості руху – 807 ДТП (28%), недодержання дистанції – 319 ДТП (11%), керування транспортним засобом у нетверезому стані – 184 ДТП (6%), порушення правил проїзду перехресть – 182 ДТП (6%).Через перебування водіїв у нетверезому стані 5 людей загинуло та 67 травмовано.За січень-грудень 2019 року зареєстровано 190 ДТП за участю дітей, з них 155 ДТП з постраждалими, в яких 9 дітей загинуло та 178 травмовано.За вказаний період 239 ДТП з постраждалими сталося за участю пішоходів, що становить 30% від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 807), в яких загинуло 48 осіб та 226 осіб травмовано.Завдяки профілактичній роботі екіпажів патрульних зменшилась кількість автопригод з постраждалими на трасах М-07, М-19 та Н-22. Тут уже півтора роки працюють інспектори з приладом вимірювання швидкості TruCam, тож це дає позитивні результати. Також зменшилась кількість аварій з постраждалими, де винуватцями були водії автобусів, що перевозять пасажирів.