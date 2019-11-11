За 2019 рік на дорогах Волині загинуло 124 людини
Сьогодні, 12:52
Протягом 2019 року 124 людини загинули в аваріях на дорогах Волині.
Про це свідчить аналіз за рік, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, інформує пресслужба патрульної поліції обалсті.
Загалом, у 2019 році на Волині громадяни спричинили 2 906 дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалось 986 людей. Пік травматизму спостерігався у грудні 2019 року, а найбільша кількість ДТП з постраждалими припадає на 17 годину.
Найбільше люди гинуть при таких видах автопригод:
- наїзд на пішохода (39%);
- зіткнення (31%);
- наїзд на велосипедиста (10%);
- перекидання транспортних засобів (10%);
- наїзд на перешкоду (6%).
Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду, є: порушення правил маневрування – 923 автопригоди (32%) від усіх ДТП, перевищення безпечної швидкості руху – 807 ДТП (28%), недодержання дистанції – 319 ДТП (11%), керування транспортним засобом у нетверезому стані – 184 ДТП (6%), порушення правил проїзду перехресть – 182 ДТП (6%).
Через перебування водіїв у нетверезому стані 5 людей загинуло та 67 травмовано.
За січень-грудень 2019 року зареєстровано 190 ДТП за участю дітей, з них 155 ДТП з постраждалими, в яких 9 дітей загинуло та 178 травмовано.
За вказаний період 239 ДТП з постраждалими сталося за участю пішоходів, що становить 30% від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 807), в яких загинуло 48 осіб та 226 осіб травмовано.
Завдяки профілактичній роботі екіпажів патрульних зменшилась кількість автопригод з постраждалими на трасах М-07, М-19 та Н-22. Тут уже півтора роки працюють інспектори з приладом вимірювання швидкості TruCam, тож це дає позитивні результати. Також зменшилась кількість аварій з постраждалими, де винуватцями були водії автобусів, що перевозять пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчить аналіз за рік, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, інформує пресслужба патрульної поліції обалсті.
Загалом, у 2019 році на Волині громадяни спричинили 2 906 дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалось 986 людей. Пік травматизму спостерігався у грудні 2019 року, а найбільша кількість ДТП з постраждалими припадає на 17 годину.
Найбільше люди гинуть при таких видах автопригод:
- наїзд на пішохода (39%);
- зіткнення (31%);
- наїзд на велосипедиста (10%);
- перекидання транспортних засобів (10%);
- наїзд на перешкоду (6%).
Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду, є: порушення правил маневрування – 923 автопригоди (32%) від усіх ДТП, перевищення безпечної швидкості руху – 807 ДТП (28%), недодержання дистанції – 319 ДТП (11%), керування транспортним засобом у нетверезому стані – 184 ДТП (6%), порушення правил проїзду перехресть – 182 ДТП (6%).
Через перебування водіїв у нетверезому стані 5 людей загинуло та 67 травмовано.
За січень-грудень 2019 року зареєстровано 190 ДТП за участю дітей, з них 155 ДТП з постраждалими, в яких 9 дітей загинуло та 178 травмовано.
За вказаний період 239 ДТП з постраждалими сталося за участю пішоходів, що становить 30% від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 807), в яких загинуло 48 осіб та 226 осіб травмовано.
Завдяки профілактичній роботі екіпажів патрульних зменшилась кількість автопригод з постраждалими на трасах М-07, М-19 та Н-22. Тут уже півтора роки працюють інспектори з приладом вимірювання швидкості TruCam, тож це дає позитивні результати. Також зменшилась кількість аварій з постраждалими, де винуватцями були водії автобусів, що перевозять пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Столичний заклад пригощатиме відвідувачів, що побували у кав'ярні у Луцьку, де працюють «сонячні» хлопці
Сьогодні, 13:10
В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій
Сьогодні, 13:02
За 2019 рік на дорогах Волині загинуло 124 людини
Сьогодні, 12:52
З «Луцькводоканалу» у 2019 році звільнилось 86 працівників
Сьогодні, 12:20
У Львові в аварії травмувалися двоє волинян
Сьогодні, 12:16
Медіа