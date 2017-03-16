Лучанин намагався виїхати з України на викраденій Toyota

Прикордонники Мостиського загону запобігли вивезенню до сусідньої країни викраденої коштовної автівки, за кермом якої перебував лучанин.Про це повідомляє Держприкордонслужба.11 січня вночі в пункті пропуску «Шегині» на автомобіль Toyota 2018 року випуску спрацювала база даних Інтерполу. Щодо цього легковика в базі зазначалась інформація, що він з квітня минулого року є викраденим в Україні. За кермом автівки перебував 45-річний житель Волинської області.Прикордонники негайно проінформували представників Укрбюро Інтерполу та повідомили про це співробітників Нацполіції.Варто зазначити, що у цьому році це вже другий автомобіль, виявлений за базою даних Інтерполу. Минулого року співробітники Держприкордонслужби виявили на кордоні 125 транспортних засобів, які були у міжнародному розшуку.