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Лучанин намагався виїхати з України на викраденій Toyota

Лучанин намагався виїхати з України на викраденій Toyota
Прикордонники Мостиського загону запобігли вивезенню до сусідньої країни викраденої коштовної автівки, за кермом якої перебував лучанин.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

11 січня вночі в пункті пропуску «Шегині» на автомобіль Toyota 2018 року випуску спрацювала база даних Інтерполу. Щодо цього легковика в базі зазначалась інформація, що він з квітня минулого року є викраденим в Україні. За кермом автівки перебував 45-річний житель Волинської області.

Прикордонники негайно проінформували представників Укрбюро Інтерполу та повідомили про це співробітників Нацполіції.

Варто зазначити, що у цьому році це вже другий автомобіль, виявлений за базою даних Інтерполу. Минулого року співробітники Держприкордонслужби виявили на кордоні 125 транспортних засобів, які були у міжнародному розшуку.

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Теги: автівка, Інтерпол
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