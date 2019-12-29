У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Біля Луцька, у селі Рованці, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
У Рованцях 11 січня близько 11:00 години поблизу мосту зіткнулися Volkswagen та Renault Kangoo.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
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Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
У Рованцях 11 січня близько 11:00 години поблизу мосту зіткнулися Volkswagen та Renault Kangoo.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
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