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У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО
Біля Луцька, у селі Рованці, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

У Рованцях 11 січня близько 11:00 години поблизу мосту зіткнулися Volkswagen та Renault Kangoo.

Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.

У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Рованці, аварія, зіткнення
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