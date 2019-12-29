У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це



У Рованцях 11 січня близько 11:00 години поблизу мосту зіткнулися Volkswagen та Renault Kangoo.



Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Луцька, у селі Рованці, сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.У Рованцях 11 січня близько 11:00 години поблизу мосту зіткнулися Volkswagen та Renault Kangoo.Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.

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