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Благають врятувати жінку з Волині, яка з останніх сил долає рак грудей

Благають врятувати жінку з Волині, яка з останніх сил долає рак грудей
Жителька села Видерта Камінь-Каширського району Лариса Ткачик (Хитрик) потребує негайної фінансової допомоги у боротьбі з раком грудей.

Про це повідомляють родичі хворої жінки.

Відомо, що ще з 2014 року жінка бореться зі страшною хворобою – раком грудей. Їй провели вже 9 курсів хіміотерапії. Але хвороба прогресує, з’явилися метастази в легенях та печінці.

Для продовження лікування потрібен дорого вартісний препарат «Тайверб». Один курс лікування цим препаратом коштує 50 тисяч гривень, а пройти треба хоча б три курси.

За роки лікування родина уже вичерпала усі ресурси. Рідні благають про допомогу.

Номер картки: 5167 4901 6605 2333.

Номер рахунку - у зображеннях нижче.

Благають врятувати жінку з Волині, яка з останніх сил долає рак грудей
Благають врятувати жінку з Волині, яка з останніх сил долає рак грудей
Благають врятувати жінку з Волині, яка з останніх сил долає рак грудей

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Теги: Лариса Ткачик, Хитрик, допомога, Волинь
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