Прорив труби біля «Оcean Plaza» у Києві: 7 людей отримали опіки. ФОТО





Через прорив на вулиці утворилися великі затори, а в повітрі стояла густа пара, - повідомляє



Аварія теплотраси трапилася ввечері 13 січня поряд з торговельно-розважальним центром Ocean Plaza. Через надзвичайну ситуацію з нього провели екстрену евакуацію.



На місці інциденту працювали 4 карети швидкої допомоги, а рятувальники заблокували під'їзди до "Либідської". Очевидці розповіли, що там провалився асфальт.



Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі 24 каналу підтвердила, що затопило 1 поверх ТРЦ Ocean Plaza. Провал асфальту – 2 на 2 метри. Окрім того, одна з маршруток провалилася задніми колесами у яму.



Тепломережа не вважалася аварійною, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. За його словами, до того вона пройшла всі перевірки. У Київтеплоенерго повідомили, що тепломережа збудована у 1987 році. Влітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було.



Загалом надзвичайники врятували 13 осіб.



"Внаслідок події 7 осіб з термічними опіками кінцівок госпіталізовано до лікарні",– повідомляють рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідською" та торговим центром "Оcean Plaza" прорвало теплотрасу . Усю вулицю залило окропом. Надзвичайники врятували 13 осіб, 7 отримали опіки.Через прорив на вулиці утворилися великі затори, а в повітрі стояла густа пара, - повідомляє 24 канал Аварія теплотраси трапилася ввечері 13 січня поряд з торговельно-розважальним центром Ocean Plaza. Через надзвичайну ситуацію з нього провели екстрену евакуацію.На місці інциденту працювали 4 карети швидкої допомоги, а рятувальники заблокували під'їзди до "Либідської". Очевидці розповіли, що там провалився асфальт.Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі 24 каналу підтвердила, що затопило 1 поверх ТРЦ Ocean Plaza. Провал асфальту – 2 на 2 метри. Окрім того, одна з маршруток провалилася задніми колесами у яму.Тепломережа не вважалася аварійною, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. За його словами, до того вона пройшла всі перевірки. У Київтеплоенерго повідомили, що тепломережа збудована у 1987 році. Влітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було.Загалом надзвичайники врятували 13 осіб."Внаслідок події 7 осіб з термічними опіками кінцівок госпіталізовано до лікарні",– повідомляють рятувальники.

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