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Розшукали 25-річного лучанина, який зник у Києві

Розшукали 25-річного лучанина, який зник у Києві
Поліція знайшла зниклого 25-річного лучанина.

Так, 13 січня, поліцейські встановили місцезнаходження Зубчика Романа Едуардовича, 06 липня 1994 року народження, жителя Луцька, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області

Зазначається, що він перебував у Києві. Жодних протиправних дій щодо нього не було скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.

Нагадаємо, поліцейські встановлювали місцезнаходження безвісти зниклого лучанина.



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Теги: розшук, хлопець
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