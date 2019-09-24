Розшукали 25-річного лучанина, який зник у Києві





Так, 13 січня, поліцейські встановили місцезнаходження Зубчика Романа Едуардовича, 06 липня 1994 року народження, жителя Луцька, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області



Зазначається, що він перебував у Києві. Жодних протиправних дій щодо нього не було скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.



Нагадаємо,







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