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На Волині п'яний водій збив молодого хлопця

На Волині п'яний водій збив молодого хлопця
Учора, 14 січня, по 20 годині в селі Маковичі Турійського району автомобіль «ВАЗ 21063» збив перехожого. Потерпілого госпіталізували в реанімацію.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 44-річний місцевий житель. Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на 21-річного односельця, котрий рухався в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімацію Ковельської центральної районної лікарні.

Слідчі внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: аварія, Маковичі, Волинь
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