На Волині п'яний водій збив молодого хлопця





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



За кермом транспортного засобу перебував 44-річний місцевий житель. Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на 21-річного односельця, котрий рухався в попутному напрямку.



Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімацію Ковельської центральної районної лікарні.



Слідчі внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 14 січня, по 20 годині в селі Маковичі Турійського району автомобіль «ВАЗ 21063» збив перехожого. Потерпілого госпіталізували в реанімацію.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 44-річний місцевий житель. Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на 21-річного односельця, котрий рухався в попутному напрямку.Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімацію Ковельської центральної районної лікарні.Слідчі внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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