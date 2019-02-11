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Як жило волинське місто наприкінці 19 століття

Як жило волинське місто наприкінці 19 століття
Розповіли, рухаючись нестримно до ХХ століття, Володимир-Волинський розвивася, як і вся Волинь, доволі повільно.

Зростало міське населення. У 1897 році в місті проживало 9883 особи. Але для більш повної реконструкції історичного обличчя міста важливим є соціальний склад міського населення. У 1897 році у Володимирі-Волинському проживало 473 дворянина, 105 представників духовенства, 52 купці, 7329 міщан, 1466 селян, 56 іноземних підданих і інші, - пише "Стародавній Володимир".

У 1898 році міським головою був відставний штабс-капітан Михайло Григорович Баклашов. Членами міської управи були міщанин Дем’ян Степанович Косинський і міщанин Фрументій Осипович Каркушевський, секретар – християнин Адольф Осипович Солярський.

Головою Сирітського суду (установа міського самоуправління у Російській імперії, що відала опікою над сиротами і вдовами купецького, міщанського і ремісничого станів) був міський голова. Члени: міщани Олександр Олександрович Гілецький та Матвій Осипович Збаравський, секретар - Адольф Осипович Солярський.

Казначей – над. рад. Михайло Олександрович Балицький.

Нотаріус – н.ч. Осип Якович Дрогон.

Начальник тюрми – кол.сек. Митрофан Андрійович Кіхно.

Начальником поштово-телеграфної контори був над.рад. Федір Євграфович Корбен, помічник – кол.ас. Володимир Олександрович Конашевич.

Лікарі: повітовий лікар кол. рад. Олександр Олександрович Кізо, міський лікар – Вальдемар Альбертович Штюверть.

У місті діяло Двокласне народне училище, штатним наглядачем якого був (він же вчитель історії і географії) над.рад. Феофан Степанович Шкалінайда. Законоучителі: протоієрей Климент Іванович Андрієвський, підготовчого класу – священник Дем’ян Йосипович Герштанський, римо-католицький – ксьонз Ковальський.
Вчителі: російської мови – кол.ас. Митрофан Григорович Ященко, математики – кол.ас. Василь Миколайович Билдін, чистописання, креслення і малювання – Єфим Михайлович Маковський, військової гімнастики – штабс-капітан Андрій Миколайович Юр’єв.
Наглядачка жіночого відділу – Олімпіада Савельївна Рогуцька.
Вчителька рукоділля Марія Іванівна Ісицька.
Лікар – кол.рад. Олександр Васильвич Воскресенський.

У місті дислокувався 11 Донський козачий полк. Командир полку – підполковник Андрій Антонович Ягодин.

У місті не було жодної бібліотели, лише діяла одна книжкова лавка міщанина Абрама Вакси. Були дві типографії міщан Сруля Буянера та Гершона Вассера і два фотосалони міщанина Сруля Буянера та «Ісько і Бергер».

За матеріалами «Памятной книги Волынской губернии на 1898 год»

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Теги: Володимир, історія, 19 століття
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