У селі Любомльського району вперше організували водохресні купання. ФОТО
Сьогодні, 18:04
Сьогодні по всій Україні віряни приймають водохресну купіль, занурюючись в освячену воду.
У цьому році таке дійство вперше організували на ставку поблизу села Скиби Любомльського району. Варто зауважити, що подія зібрала чимало жителів старостинства зі Скиб та Бірок, - пише Кордон.
На початку настоятель місцевого Іоакимо-Аннівського храму с. Бірки отець Василій звершив обряд освячення води та привітав усіх зі святом Богоявлення Господнього.
По тому розпочався своєрідний православний екстрим — водохресна купіль. Свято об’єднало різні покоління — в ополонку пірнали і дорослі, й дітвора.
«Радий, що ця подія привабила жителів наших сіл, — каже в.о. Бірківського сільського старости Володимир Лонюк, який до слова, водохресну купіль приймав вперше у житті. — Думаю, подібні заходи будемо організовувати й у наступні роки, і до них щораз долучатиметься більше людей не тільки з Бірок та Скиб, а й інших населених пунктів району».
Швиденько перевдягнувшись, одні прямували додому, інші залишалися поділилися враженнями. Одне можна сказати точно: настрій у всіх, хто того дня завітав на берег водойми, був пречудовим.
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У цьому році таке дійство вперше організували на ставку поблизу села Скиби Любомльського району. Варто зауважити, що подія зібрала чимало жителів старостинства зі Скиб та Бірок, - пише Кордон.
На початку настоятель місцевого Іоакимо-Аннівського храму с. Бірки отець Василій звершив обряд освячення води та привітав усіх зі святом Богоявлення Господнього.
По тому розпочався своєрідний православний екстрим — водохресна купіль. Свято об’єднало різні покоління — в ополонку пірнали і дорослі, й дітвора.
«Радий, що ця подія привабила жителів наших сіл, — каже в.о. Бірківського сільського старости Володимир Лонюк, який до слова, водохресну купіль приймав вперше у житті. — Думаю, подібні заходи будемо організовувати й у наступні роки, і до них щораз долучатиметься більше людей не тільки з Бірок та Скиб, а й інших населених пунктів району».
Швиденько перевдягнувшись, одні прямували додому, інші залишалися поділилися враженнями. Одне можна сказати точно: настрій у всіх, хто того дня завітав на берег водойми, був пречудовим.
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