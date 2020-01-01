У селі Любомльського району вперше організували водохресні купання. ФОТО





У цьому році таке дійство вперше організували на ставку поблизу села Скиби Любомльського району. Варто зауважити, що подія зібрала чимало жителів старостинства зі Скиб та Бірок, - пише



На початку настоятель місцевого Іоакимо-Аннівського храму с. Бірки отець Василій звершив обряд освячення води та привітав усіх зі святом Богоявлення Господнього.



По тому розпочався своєрідний православний екстрим — водохресна купіль. Свято об’єднало різні покоління — в ополонку пірнали і дорослі, й дітвора.



«Радий, що ця подія привабила жителів наших сіл, — каже в.о. Бірківського сільського старости Володимир Лонюк, який до слова, водохресну купіль приймав вперше у житті. — Думаю, подібні заходи будемо організовувати й у наступні роки, і до них щораз долучатиметься більше людей не тільки з Бірок та Скиб, а й інших населених пунктів району».



Швиденько перевдягнувшись, одні прямували додому, інші залишалися поділилися враженнями. Одне можна сказати точно: настрій у всіх, хто того дня завітав на берег водойми, був пречудовим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні по всій Україні віряни приймають водохресну купіль, занурюючись в освячену воду.У цьому році таке дійство вперше організували на ставку поблизу села Скиби Любомльського району. Варто зауважити, що подія зібрала чимало жителів старостинства зі Скиб та Бірок, - пише Кордон. На початку настоятель місцевого Іоакимо-Аннівського храму с. Бірки отецьзвершив обряд освячення води та привітав усіх зі святом Богоявлення Господнього.По тому розпочався своєрідний православний екстрим — водохресна купіль. Свято об’єднало різні покоління — в ополонку пірнали і дорослі, й дітвора.«Радий, що ця подія привабила жителів наших сіл, — каже в.о. Бірківського сільського старости Володимир Лонюк, який до слова, водохресну купіль приймав вперше у житті. — Думаю, подібні заходи будемо організовувати й у наступні роки, і до них щораз долучатиметься більше людей не тільки з Бірок та Скиб, а й інших населених пунктів району».Швиденько перевдягнувшись, одні прямували додому, інші залишалися поділилися враженнями. Одне можна сказати точно: настрій у всіх, хто того дня завітав на берег водойми, був пречудовим.

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