Скільки громадам пропонують платити за навчання дітей у луцьких дитсадках
Сьогодні, 13:23
У Луцьку планують затвердити новий фінансовий норматив на одного одержувача послуг у закладах дошкільної освіти комунальної форми власності на 2020 рік.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Управління освіти до 25 числа кожного, наступного за звітним кварталом, місяця надаватиме територіальним громадам та іншим органам місцевого самоврядування інформацію про фактичні витрати бюджету Луцької міської територіальної громади на одну дитину. Йдеться про дошкільнят, що проживають або зареєстровані на території громади чи іншого органу місцевого самоврядування і відвідують заклади дошкільної освіти Луцька.
ОТГ компенсовуватимуть частину цих витрат для забезпечення належної діяльності закладів дошкільної освіти комунальної форми власності.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Управління освіти до 25 числа кожного, наступного за звітним кварталом, місяця надаватиме територіальним громадам та іншим органам місцевого самоврядування інформацію про фактичні витрати бюджету Луцької міської територіальної громади на одну дитину. Йдеться про дошкільнят, що проживають або зареєстровані на території громади чи іншого органу місцевого самоврядування і відвідують заклади дошкільної освіти Луцька.
ОТГ компенсовуватимуть частину цих витрат для забезпечення належної діяльності закладів дошкільної освіти комунальної форми власності.
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