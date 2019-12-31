Відомий лікар розповів, чим небезпечна відмова від м'яса





Чи дійсно відмовившись від звичного раціону на користь вегетаріанства можна "омолодитися" і продовжити роки здорового життя? Відповідь на це питання дав відомий кардіохірург, професор Борис Тодуров, - пише



"Дійсно, відсутність правильного харчування – серйозний фактор ризику для здоров'я в цілому і серцево-судинної системи зокрема. Так, людина повинна спожити певну кількість калорій і певну кількість калорій спалити, а також разом з їжею постійно забезпечувати організм необхідними для його нормальної життєдіяльності речовинами", – говорить лікар.



За словами професора, в раціоні має бути достатня кількість білка. І вегетаріанство в цьому випадку далеко не кращий варіант харчування.



"У людському організмі є ДЕПО вуглеводів у вигляді глікогенів в печінці, є ДЕПО жирів у вигляді підшкірної жирової клітковини, але ДЕПО білка не існує. Він весь сконцентрований в м'язах, і, якщо ви не їсте м'ясо і рибу, починають розщеплюватися саме вони. Для нормальної роботи органів і систем регулярно потрібно вживати дев'ять незамінних амінокислот, які неможливо отримати в достатній кількості з продуктів рослинного походження (соєвих продуктів, горіхів і т.д.). До того ж, є такий вітамін – В12, від якого залежить, в тому числі, нормальний розвиток крові. Цю речовину людина в основному споживає тільки з червоного м'яса. Тому свої 100 г біфа в день ви повинні з'їдати", – пояснив Тодуров.



Від чого експерт дійсно рекомендує відмовитися – солодощі в будь-якому вигляді (тістечка, цукерки, солодкі фрукти). "Вони не потрібні навіть тим, хто активно займається спортом. Сахароза, глюкоза, фруктоза – все це змушує підшлункову залозу працювати в шаленому ритмі і виробляти величезну кількість інсуліну, що позитивно на здоров'я вже точно не позначиться ні зараз (призводить до помилкового відчуття голоду, наприклад), ні в перспективі (зокрема, відбуваються гормональні збої, розвивається ожиріння і ін.)", – підсумував кардіохірург.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всім відомо, що правильне харчування – одна з ключових умов збереження здоров'я. І часто в цьому контексті з'являється безліч агітацій щодо відмови від продуктів тваринного походження, мовляв, саме через них і виникає більшість існуючих порушень в організмі.Чи дійсно відмовившись від звичного раціону на користь вегетаріанства можна "омолодитися" і продовжити роки здорового життя? Відповідь на це питання дав відомий кардіохірург, професор, - пише Обозреватель "Дійсно, відсутність правильного харчування – серйозний фактор ризику для здоров'я в цілому і серцево-судинної системи зокрема. Так, людина повинна спожити певну кількість калорій і певну кількість калорій спалити, а також разом з їжею постійно забезпечувати організм необхідними для його нормальної життєдіяльності речовинами", – говорить лікар.За словами професора, в раціоні має бути достатня кількість білка. І вегетаріанство в цьому випадку далеко не кращий варіант харчування."У людському організмі є ДЕПО вуглеводів у вигляді глікогенів в печінці, є ДЕПО жирів у вигляді підшкірної жирової клітковини, але ДЕПО білка не існує. Він весь сконцентрований в м'язах, і, якщо ви не їсте м'ясо і рибу, починають розщеплюватися саме вони. Для нормальної роботи органів і систем регулярно потрібно вживати дев'ять незамінних амінокислот, які неможливо отримати в достатній кількості з продуктів рослинного походження (соєвих продуктів, горіхів і т.д.). До того ж, є такий вітамін – В12, від якого залежить, в тому числі, нормальний розвиток крові. Цю речовину людина в основному споживає тільки з червоного м'яса. Тому свої 100 г біфа в день ви повинні з'їдати", – пояснив Тодуров.Від чого експерт дійсно рекомендує відмовитися – солодощі в будь-якому вигляді (тістечка, цукерки, солодкі фрукти). "Вони не потрібні навіть тим, хто активно займається спортом. Сахароза, глюкоза, фруктоза – все це змушує підшлункову залозу працювати в шаленому ритмі і виробляти величезну кількість інсуліну, що позитивно на здоров'я вже точно не позначиться ні зараз (призводить до помилкового відчуття голоду, наприклад), ні в перспективі (зокрема, відбуваються гормональні збої, розвивається ожиріння і ін.)", – підсумував кардіохірург.

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