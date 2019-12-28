Порошенка в оперному театрі зустріли аплодисментами. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
У київському Національному оперному театрі відбулась прем’єра різдвяних симфоній. Національний симфонічний оркестр зіграв мелодії пісень. Послухати колядки та щедрівки прийшли Петро та Марина Порошенко. Родину 5-го президента зал зустрів оплесками. Такий теплий прийом Петро Порошенко не коментував.
Відповідне відео в мережі фейсбук виклали інші відвідувачі Національної опери.
"Мої улюблені колядки, з якими ми 4-5 річними хлопцями ходили щедрувати, повідомити, що Христос переміг Ірода. Нам за це давали великі гроші. Це ті щедрівки, які заходять з 3-4 років. Вони запам’ятаються точно назавжди", - розповів Петро Порошенко.
"Колядку щедрий вечір - добрий вечір наші діти нам дуже співали. Сьогодні ми почули любі нашому серцю колядки, на яких ми виросли. Це мистецтво передається з покоління в покоління", - розповіла Марина Порошенко.
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Відповідне відео в мережі фейсбук виклали інші відвідувачі Національної опери.
"Мої улюблені колядки, з якими ми 4-5 річними хлопцями ходили щедрувати, повідомити, що Христос переміг Ірода. Нам за це давали великі гроші. Це ті щедрівки, які заходять з 3-4 років. Вони запам’ятаються точно назавжди", - розповів Петро Порошенко.
"Колядку щедрий вечір - добрий вечір наші діти нам дуже співали. Сьогодні ми почули любі нашому серцю колядки, на яких ми виросли. Це мистецтво передається з покоління в покоління", - розповіла Марина Порошенко.
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