Порошенка в оперному театрі зустріли аплодисментами. ВІДЕО

У київському Національному оперному театрі відбулась прем’єра різдвяних симфоній. Національний симфонічний оркестр зіграв мелодії пісень. Послухати колядки та щедрівки прийшлита. Родину 5-го президента зал зустрів оплесками. Такий теплий прийом Петро Порошенко не коментував.Відповідне відео в мережі фейсбук виклали інші відвідувачі Національної опери."Мої улюблені колядки, з якими ми 4-5 річними хлопцями ходили щедрувати, повідомити, що Христос переміг Ірода. Нам за це давали великі гроші. Це ті щедрівки, які заходять з 3-4 років. Вони запам’ятаються точно назавжди", - розповів Петро Порошенко."Колядку щедрий вечір - добрий вечір наші діти нам дуже співали. Сьогодні ми почули любі нашому серцю колядки, на яких ми виросли. Це мистецтво передається з покоління в покоління", - розповіла Марина Порошенко.