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Порошенка в оперному театрі зустріли аплодисментами. ВІДЕО

Порошенка в оперному театрі зустріли аплодисментами. ВІДЕО
У київському Національному оперному театрі відбулась прем’єра різдвяних симфоній. Національний симфонічний оркестр зіграв мелодії пісень. Послухати колядки та щедрівки прийшли Петро та Марина Порошенко. Родину 5-го президента зал зустрів оплесками. Такий теплий прийом Петро Порошенко не коментував.

Відповідне відео в мережі фейсбук виклали інші відвідувачі Національної опери.

"Мої улюблені колядки, з якими ми 4-5 річними хлопцями ходили щедрувати, повідомити, що Христос переміг Ірода. Нам за це давали великі гроші. Це ті щедрівки, які заходять з 3-4 років. Вони запам’ятаються точно назавжди", - розповів Петро Порошенко.

"Колядку щедрий вечір - добрий вечір наші діти нам дуже співали. Сьогодні ми почули любі нашому серцю колядки, на яких ми виросли. Це мистецтво передається з покоління в покоління", - розповіла Марина Порошенко.




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Теги: оперний театр, Петро Порошенко, колядки
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