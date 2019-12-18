У луцьких дитсадках вчиться понад тисяча дітей з прилеглих громад

У закладах дошкільної освіти Луцької міської територіальної громади виховують більше тисячі дітей із прилеглих територій ОТГ та інших органів місцевого самоврядування.Про це йдеться на сайті мерії.21 січня затвердили фінансовий норматив на одного одержувача послуг у закладах дошкільної освіти комунальної форми власності.Фінансування та утримання закладів дошкільної освіти міста здійснюють за рахунок коштів міського бюджету. У результаті укладення договорів Луцькою міською радою з об’єднаними територіальними громадами та іншими органами місцевого самоврядування про міжбюджетні трансферти для відшкодування коштів зменшиться навантаження на міський бюджет.Фінансовий норматив на одного одержувача послуг у закладах дошкільної освіти комунальної форми власності на 2020 рік:ЗДО № 1- 197,47 гривні;ЗДО № 2 -144,01 грн;ЗДО № 3 -196,88 грн;ЗДО № 4 - 180,73 грн;ЗДО № 5- 165,82;ЗДО № 6 - 190,79 грн;ЗДО № 7 - 174,00 грн;ЗДО № 8 - 177,60 грн;ЗДО № 9 - 277,09 грн;ЗДО № 10 - 138,45 грн;ЗДО № 11 - 169,02 грн;ЗДО № 12 - 191,83 грн;ЗДО № 13 - 199,69 грн;ЗДО № 14 - 186,48 грн;ЗДО № 15 - 234,40 грн;ЗДО № 16 - 205,89 грн;ЗДО № 17 - 177,29 грн;ЗДО № 18 - 186,74 грн;ЗДО № 19 - 162,12 грн;ЗДО № 20 - 172,94 грн;ЗДО № 21 - 258,96 грн;ЗДО № 22 - 199,36 грн;ЗДО № 23 - 221,23 грн;ЗДО № 24 - 196,14 грн;ЗДО № 25 - 173,66 грн;ЗДО № 26 - 183,69 грн;ЗДО № 27 - 149,21 грн;ЗДО № 28 - 786,51 грн;ЗДО № 29 - 251,89 грн;ЗДО № 30 - 202,74 грн;ЗДО № 31 - 192,72 грн;ЗДО № 32 - 196,46 грн;ЗДО № 33 - 162,52 грн;ЗДО № 34 - 183,95 грн;ЗДО № 35 - 181,42 грн;ЗДО № 37 - 159,65 грн;ЗДО № 38 - 287,21 грн;ЗДО № 39 - 202,27 грн;ЗДО № 40 - 148,33 грн;ЗДО № 41 - 188,40 грн;ЗДО № 42 - 218,89 грн.